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РИА Наука
РИА Наука

Ученые из России и США создали наночастицы для редактирования ДНК

14:2314.11.2017
(обновлено: 14:53 14.11.2017)
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© Fotolia / angellodecoРабота лаборатории по исследованию ДНКРабота лаборатории по исследованию ДНК
© Fotolia / angellodeco

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Биологи из MIT, "Сколтеха" и МГУ впервые смогли соединить перспективный геномный редактор CRISPR/Cas9 с наночастицами, способными проникать в клетки человека и других живых существ, и проверили их работу на мышах, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Biotechnology.

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"Как мне кажется, создание полностью синтетических наночастиц, способных включать и выключать определенные гены, поможет нам избавиться не только от генетических болезней печени, но и других проблем со здоровьем. Теперь у нас появился шанс победить многие болезни, исправляя гены в органах взрослых людей", — заявил Дэниел Андерсон (Daniel Anderson) из Массачусетского технологического института (США).

За последние годы биологи создали сразу несколько очень точных и перспективных редакторов ДНК. Они позволяют легко удалять или заменять отдельные гены, не трогая при этом остальной части генома, и даже исправлять мутации длиной в одну "букву"-нуклеотид. Это вызвало революцию в мире науки, однако прорыва в сфере медицины, за исключением пары очень рисковых операций, пока не произошло.

Причина этого в том, что геномные редакторы необходимо доставить в клетку для того, чтобы они могли начать "починку" ДНК, сами по себе проникнуть туда они не могут. В живом организме эту задачу пока можно решить только одним способом — используя специальные ретровирусы.

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У ретровирусов есть множество недостатков, которые не позволяют применять их в медицинской практике. К примеру, места внутри них не хватает для того, чтобы разместить самые точные версии геномных редакторов, а иммунная система начинает распознавать вирусы после первой инфекции, поэтому их не получается использовать для повторной генной терапии. 

Андерсон и его коллеги, в том числе Виктор Котелянский и Тимофей Зацепин из "Сколтеха" и МГУ, сделали первый шаг к решению этой проблемы.

Для создания новых наночастиц ученые проанализировали структуру различных компонентов CRISPR, в том числе "шаблонов" для чтения и вырезания генов, и нашли те участки, которые можно присоединить к другим молекулам, не нарушая при этом их работы. Как оказалось, примерно 30% "букв" в этих шаблонах и в "заготовках" белка Cas9 можно использовать для прикрепления к наночастицам, не вызывая при этом существенного снижения в их эффективности.

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Используя эти сегменты CRISPR/Cas9, ученые подготовили набор жировых наночастиц, способных проникать внутрь клеток, и покрыли их компонентами геномного редактора. Эти молекулы предназначались для удаления дефектной версии гена PCSK9, связанной с аномально высокими концентрациями холестерина в крови и преждевременной смертью от болезней сердца и сосудов. 

Работу этих наночастиц ученые проверили на мышах. Как показали эти опыты, наночастицы успешно проникли и исправили дефект PCSK9 примерно у 80% клеток, что снизило уровень холестерина в крови грызунов на 35% и спасло их от преждевременной смерти.

Аналогичным образом "нановерсию" CRISPR/Cas9 можно использовать для борьбы с другими генетическими болезнями.

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