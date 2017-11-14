Ученые из 184 стран подписали второе "Предупреждение человечеству"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Более 15 тысяч ученых из разных стран мира поставили свои подписи под вторым "Предупреждением человечеству", пытаясь привлечь внимание к губительным экологическим изменениям, текст манифеста опубликовал журнал BioScience.
В 25 годовщину издания этого манифеста было решено выпустить повторное предупреждение. На этот раз под ним подписались более 15,3 тысячи ученых из 184 стран мира. Предоставив соответствующую статистику, исследователи заявляют, что за четверть века человечеству не удалось решить экологические проблемы, более того, многие из них становятся серьезнее, указывается в манифесте.
"Скоро станет слишком поздно, чтобы поменять курс и уйти от нашей провальной траектории, время на исходе. Мы должны понять, как в нашей повседневной жизни, так и на уровне государственных институтов, что Земля со всей имеющейся на ней жизнью — это наш единственный дом", — заключается в манифесте.