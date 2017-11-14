МУРМАНСК, 14 ноя – РИА Новости. Российская экспедиция в составе четырех человек на снегоходах отправится в конце февраля в уникальный поход на Северный полюс и намерена достичь "макушки планеты" в начале апреля, рассказал журналистам руководитель экспедиции полярник Виктор Симонов в кулуарах конференции "Полярные маршруты Арктики".

Экспедиция должна стартовать в конце февраля на мысе Арктический. Путешественники намерены использовать снегоходы канадского производства, отказавшись от первоначального замысла преодолеть путь на российских машинах. По словам Симонова, канадские аналоги выносливее и почти в два раза легче.

В состав экспедиции войдут четыре человека: Симонов возглавит поход, под его руководством к полюсу отправятся путешественник Федор Конюхов и два представителя Минобороны. "Экспедиция имеет несколько задач. У Минобороны свои задачи. Наши задачи — тестировать оборудование, снаряжение, приборы, питание", — сказал Симонов.

Экспедиция намерена добраться до полюса в начале апреля. Протяженность маршрута составит 3-4 тысячи километров, подсчитали путешественники. "С самого начала будет тяжело стартовать – сильное торошение, их на снегоходах проходить очень тяжело. Мы будем проходить километров по 5-7 в день, дальше, когда льды будут полегче, будем и по 100-150 километров проходить. Кроме того, открытая вода, трещины, но есть решения, как их преодолевать", — добавил полярник.