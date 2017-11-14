Климатологи прогнозируют "нашествие ураганов" на берега США в 22 веке

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Мощнейшие ураганы, похожие по своей разрушительной силе на "Харви", "Марию" и прочие мощные катаклизмы этого года, будут возникать в 18 раз чаще у южных берегов США в конце 21 века, чем в конце прошлого столетия, заявляет климатолог в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"В конце прошлого столетия вероятность появления мощнейшего урагана у берегов Техаса составляла примерно 1%. Через 100 лет шансы на его рождение составят около 18% — иными словами, данная вероятность резко увеличится. К этому необходимо быть готовыми", — заявил Керри Эмануэль (Kerry Emanuel) из Массачусетского технологического института (США).

В последние годы, как отмечают ученые, заметно повысилась частота появления так называемых экстремальных погодных явлений – крупных ураганов у берегов США и ряда стран Восточной Азии, наводнений в континентальных районах Америки и Европы, длительных периодов засухи и аномальной жары в России и Средней Азии. Все это, по мнению исследователей, связано с глобальным потеплением, однако сам механизм его действия на погоду пока остается не до конца изученным.

Некоторые ученые полагают, что учащение ураганов сегодня связано с нарушениями в круговороте тепла и энергии в атмосфере, "излишки" которых сбрасываются в виде мощных ураганов и вихрей. Другие климатологи полагают, что глобальное потепление не повысило общее число ураганов, а просто "сдвинуло" их на север, в результате чего они чаще стали достигать атлантического побережья США и островов Карибского моря.

Эмануэль учел все подобные факторы в своей климатической модели, предсказывающей появление мощных ураганов у южных берегов Соединенных Штатов, и попытался предсказать, как часто подобные шторма будут посещать их в будущем.

Эта модель работает достаточно просто – каждый новый сезон компьютер "засеивает" Атлантику огромным количеством "зародышей" ураганов, часть из которых затем затухает, а другие – превращаются в более мощные вихри. Вероятность подобного исхода зависит от множества случайных факторов, а также температуры верхних слоев воды и других параметров, на которые напрямую влияет глобальное потепление.

Работу этой модели, как рассказывает ученый, он и его единомышленники из MIT сначала проверили на прошлых климатических данных, попытавшись предсказать, как часто ураганы должны были возникать в окрестностях Хьюстона и других портов Техаса в последние три десятилетия. Подобное решение было связано с тем, что климатические модели крайне плохо предсказывают появление ураганов, и их необходимо "настраивать", используя реальные данные.

Добившись соответствия предсказаний и результатов расчетов, Эмануэль вычислил вероятность развития урагана класса "Харви" в доиндустриальную эру, на рубеже тысячелетий, сегодня и через 100 лет.

В прошлом, как показали его расчеты, такие шторма возникали лишь раз в две тысячи лет, что делало их большой редкостью, в 2000 году они зарождались в Атлантике с вероятностью примерно в 1%. Сегодня такие ураганы появляются в шесть раз чаще из-за роста среднегодовых температур и других климатических изменений.

К концу века, если температуры моря продолжат расти, вероятность возникновения аналогов "Харви" вырастет в 18 раз по сравнению с 2000 годом. По этой причине, как считает климатолог, властям прибрежных штатов и городов США нужно готовиться к нашествию ураганов уже сейчас.



