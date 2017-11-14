Роскосмос в ближайший год начнет обсуждение совместных с ОАЭ программ

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Роскосмос в ближайший год начнет обсуждение реализации ряда программ Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по дистанционному зондированию Земли, высокоточной навигации, изучению космоса, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

"Я думаю, что в ближайший год мы начнем обсуждение этих вопросов", — сказал Комаров.

Он отметил, что "у коллег из ОАЭ есть интерес в развитии сотрудничества в космической сфере". "Это дистанционное зондирование Земли, высокоточная навигация и реализация научных экспериментов", — пояснил гендиректор Роскосмоса.

"Есть интерес у них и в реализации научных программ изучения космоса", — добавил Комаров.

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и госкорпорация "Роскосмос" планируют создать совместный технический комитет для реализации космических проектов, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

"Подписанное в Австралии на Международном конгрессе астронавтики соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами", – отметил аль-Ахбаби. Он указал, что сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией нуждается в наполнении конкретными проектами.

Ранее сообщалось, что во время Международного конгресса астронавтики представители ОАЭ обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, дабы впоследствии отправлять их на кораблях "Союз" к МКС.

В настоящее время ОАЭ выбирают между центрами подготовки космонавтов в США, ЕС и РФ. "Мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, неважно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области", – заявил ранее РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.