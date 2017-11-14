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РИА Наука
РИА Наука

Роскосмос в ближайший год начнет обсуждение совместных с ОАЭ программ

09:4114.11.2017
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© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фотоЛоготип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
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ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Роскосмос в ближайший год начнет обсуждение реализации ряда программ Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по дистанционному зондированию Земли, высокоточной навигации, изучению космоса, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

Виды Дубая с воздуха. Архивное фото
© AFP 2017 / Karim Sahib
Роскосмос может принять участие в создании "марсианского городка" в Дубае
"Я думаю, что в ближайший год мы начнем обсуждение этих вопросов", — сказал Комаров.

Он отметил, что "у коллег из ОАЭ есть интерес в развитии сотрудничества в космической сфере". "Это дистанционное зондирование Земли, высокоточная навигация и реализация научных экспериментов", — пояснил гендиректор Роскосмоса.

"Есть интерес у них и в реализации научных программ изучения космоса", — добавил Комаров.

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и госкорпорация "Роскосмос" планируют создать совместный технический комитет для реализации космических проектов, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

"Подписанное в Австралии на Международном конгрессе астронавтики соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами", – отметил аль-Ахбаби. Он указал, что сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией нуждается в наполнении конкретными проектами.

Выставка Dubai Airshow 2017
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В Роскосмосе рассказали, когда на МКС появятся космонавты из Эмиратов
Ранее сообщалось, что во время Международного конгресса астронавтики представители ОАЭ обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, дабы впоследствии отправлять их на кораблях "Союз" к МКС.

В настоящее время ОАЭ выбирают между центрами подготовки космонавтов в США, ЕС и РФ. "Мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, неважно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области", – заявил ранее РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.

Космические новости в фотографиях, октябрь 2017 года
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaМногофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.Поверхность Марса снятая Марсианским разведывательным спутником. 25 октября 2017
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.
© NASA / SDO/AIAНа поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.Фигура сердца, выложенная магнитными полями на Солнце
© NASA / SDO/AIA
На поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.Большое Магелланово Облако
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.Остров Муреа, который расположен во Французской Полинезии в Тихом океане с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.Галактика NGC 2623 в созвездии Рака
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSГидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.Глубоководные отложения в Эриданском регионе Марса, которые могут быть ключом к происхождению жизни на Земле
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Гидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНа снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.Ночная планета Земля в лунном свете и сиянии Авроры. 7 октября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
На снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.
© ESA/Roscosmos/CaSSISЕвропейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.Фотография марсианских облаков, полученная зондом TGO
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Европейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAЗонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.Следы подземного океана, найденные на поверхности Цереры зондом Dawn
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
Зонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.
© Фото : ESO/A. Grado & L. LimatolaТелескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.Галактика NGC 1317, лицо бога, и ее ближайшие соседи по скоплению галактик в созвездии Печи
© Фото : ESO/A. Grado & L. Limatola
Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald EichstädtКамерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.Тень Амальтеи, одной из спутниц Юпитера, на поверхности планеты-гиганта
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald Eichstädt
Камерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.
© ESA/Hubble & NASA"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.Галактика ESO 553-46
© ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.Космический грузовик Прогресс МС-07
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин
Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".Один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".
© NASA / JPL-Caltech/ASUЗонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.Фобос, спутник Марса, первый снимок в инфракрасном диапазоне
© NASA / JPL-Caltech/ASU
Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.
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