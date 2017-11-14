Роскосмос может принять участие в создании "марсианского городка" в Дубае

ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Роскосмос будет оказывать консультации Космическому агентству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в реализации проекта создания "марсианского городка" в Дубае, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.

С начала запуска космической программы 20 лет назад ОАЭ потратили на нее более 6 миллиардов долларов США. Только на создание "марсианского городка" в Дубае, который будет открыт примерно через 2,5 года, будет израсходовано около 150 миллионов долларов.

"У нас есть договоренности, что мы будем оказывать консультации не только при подготовке космонавтов из ОАЭ, но и в реализации этих программ", — сказал Комаров, отвечая на вопрос корреспондентов РИА Новости об участии российских специалистов в создании "марсианского городка" в Дубае.

"Думаю, по мере развития наших отношений мы будем участвовать", — добавил глава Роскосмоса.

Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и госкорпорация "Роскосмос" планируют создать совместный технический комитет для реализации космических проектов, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

"Подписанное в Австралии на Международном конгрессе астронавтики соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами", – отметил аль-Ахбаби. Он указал, что сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией нуждается в наполнении конкретными проектами.

Ранее сообщалось, что во время Международного конгресса астронавтики представители ОАЭ обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, дабы впоследствии отправлять их на кораблях "Союз" к МКС.

В настоящее время ОАЭ выбирают между центрами подготовки космонавтов в США, ЕС и РФ. "Мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, неважно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области", – заявил ранее РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.