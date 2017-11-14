Роскосмос может принять участие в создании "марсианского городка" в Дубае

09:2714.11.2017
(обновлено: 09:30 14.11.2017)
1000
ДУБАЙ, 14 ноя — РИА Новости. Роскосмос будет оказывать консультации Космическому агентству Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в реализации проекта создания "марсианского городка" в Дубае, сообщил РИА Новости во вторник генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Игорь Комаров в ходе работы на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2017.
С начала запуска космической программы 20 лет назад ОАЭ потратили на нее более 6 миллиардов долларов США. Только на создание "марсианского городка" в Дубае, который будет открыт примерно через 2,5 года, будет израсходовано около 150 миллионов долларов.
"У нас есть договоренности, что мы будем оказывать консультации не только при подготовке космонавтов из ОАЭ, но и в реализации этих программ", — сказал Комаров, отвечая на вопрос корреспондентов РИА Новости об участии российских специалистов в создании "марсианского городка" в Дубае.
"Думаю, по мере развития наших отношений мы будем участвовать", — добавил глава Роскосмоса.
Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и госкорпорация "Роскосмос" планируют создать совместный технический комитет для реализации космических проектов, сообщил ранее в интервью РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.
"Подписанное в Австралии на Международном конгрессе астронавтики соглашение о намерениях с Роскосмосом предусматривает создание совместного технического комитета между РФ и ОАЭ, который будет помогать в реализации проектов между двумя странами", – отметил аль-Ахбаби. Он указал, что сотрудничество в космосе между ОАЭ и Россией нуждается в наполнении конкретными проектами.
Ранее сообщалось, что во время Международного конгресса астронавтики представители ОАЭ обсудили с российской корпорацией "Роскосмос" возможности сотрудничества в подготовке космонавтов, дабы впоследствии отправлять их на кораблях "Союз" к МКС.
В настоящее время ОАЭ выбирают между центрами подготовки космонавтов в США, ЕС и РФ. "Мы обсуждаем этот вопрос со всеми, но предпочли бы готовить будущих космонавтов в России, так как они отправятся в космос на российских кораблях. Космонавт, к примеру, обязан знать русский язык, неважно, где он проходил тренировку. Поэтому у нас очень большое желание сотрудничать с Россией в этой области", – заявил ранее РИА Новости генеральный директор Космического агентства ОАЭ.
Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2017 проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 12 по 16 ноября. Авиасалон проводится с 1989 года при содействии правительства, гражданской авиации эмирата Дубай и министерства обороны ОАЭ один раз в два года. Входит в пятерку крупнейших авиашоу мира. Его тематика — вооружение и военная техника военно-воздушных сил, средства противовоздушной обороны, космическая техника, гражданская авиация и технологии. Нынешняя выставка, собравшая более 1,2 тысячи участников из разных стран мира, стала 15-й по счету.
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.
На поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.
Телескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.
Гидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
На снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.
Европейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.
Зонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.
Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.
Камерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.
"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.
Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.
Космонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".
Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.