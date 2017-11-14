Ученые рассказали, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Две горсти орехов в неделю могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на четверть, пишет Daily Mail со ссылкой на ученых из Гарвардского университета.

Исследование, проводившееся среди 200 тысяч человек, показало, что все виды орехов помогают предотвратить самую частую причину смерти.

Люди, употреблявшие миндаль, фундук, кешью, фисташки или пеканы в пищу два или более раз в неделю, были на 23 и 15 процентов соответственно менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Такое же количество арахиса, который на самом деле не является орехом, снижало риски сердечно-сосудистых заболеваний на 15 и 13 процентов соответственно.

При употреблении одной горсти грецких орехов в неделю или более снижало риски болезней на 21 и 19 процентов соответственно.

У орехов уже находили полезные свойства благодаря содержащихся в них антиоксидантам, белкам, питательным веществам, минералам и пищевым волокнам. Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, орехи предупреждают и другие болезни, в том числе рак, диабет, болезни дыхательных путей и деменцию.

"Наше исследование подтвердило рекомендации включать в рацион различные виды орехов, чтобы сократить риск хронических заболеваний", — заявила ведущий автор исследования, диетолог Марта Гуаш-Ферре.