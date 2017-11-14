Найдено крупнейшее захоронение средневековой Европы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Чехии нашли 30 массовых захоронений датируемых 14-15 веками, пишет Prague Daily Monitor, ссылаясь на представителя проводившего исследование Института археологии Яна Фролика.

Отмечается, что могилы нашли при изучении Костницы в Кутна-Горе. Сами захоронения представляют собой квадратные ямы размером 2 метра в длину и ширину и глубиной 2,5 метра. В каждой из могил похоронены около 50-70 человек, причем всего найдены останки 1500 жителей Средневековья.

Исследователи полагают, что первые захоронения, принадлежат жертвам голода 1318 года, жизни остальных унесла эпидемия чумы в 1348-1350 годах. Кроме того, могилы не были помечены снаружи, иначе первые из них не были бы повреждены при следующих захоронениях, а также при построении Костницы.

Фролик заявил, что эти 30 могил являются крупнейшим захоронением в Европе.