В "марсианском городе" в Дубае поселятся ученые со всего мира

ДУБАЙ, 13 ноя — РИА Новости. Международная команда ученых, инженеров и исследователей будет заниматься изучением жизни на Марсе в Mars Scientific City, который будет построен в Дубае специально для этих целей, сообщили РИА Новости в космическом агентстве ОАЭ на полях авиасалона Dubai Airshow.

Как сообщалось ранее, площадь "марсианского города", где будут симулироваться условия жизни на Красной планете, составит более 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов).

На изображениях проекта, которые ранее появились в интернете, видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения.

"Это будет научный город, в котором будут анализироваться такие задачи, как сохранение воды, энергии и продуктов питания на Марсе. Для этих и других задач там будут работать международные исследователи со всего мира", — рассказал РИА Новости представитель агентства.

Кроме этого, уже в 2020 году ОАЭ собираются запустить к Марсу зонд, который достигнет места назначения в 2021 году.

"Зонд обеспечит полный охват атмосферы, мы сможем изучить климат на Марсе. Это будет первый зонд среди арабских стран, отправленных с этой целью. Это послание всем, особенно жителям региона, о том, что наш вклад в науку велик, а также сигнал для молодежи в условиях нынешней ситуации в регионе о том, что ученые, инженеры важны и формируют новое поколение", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент проект находится на стадии тестирования.

В прошлом году власти ОАЭ заявили о планах построить город на Марсе к 2117 году и отправить туда людей.