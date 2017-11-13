Химики и археологи доказали, что Грузия является родиной вина

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Химический анализ древних глиняных черепков показал, что жители Грузии начали производить вино уже 8 тысяч лет назад, примерно на тысячу лет раньше, чем это искусство появилось на Ближнем Востоке и в Иране, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Бесконечное разнообразие вкусов и ароматов современных 10 тысяч сортов винограда является продуктом очень долгого распространения и скрещивания культурных и диких сортов винограда по всей Евразии. И те сорта винограда, которые сегодня связаны с производством примерно 99,9% вина на Земле, начали свое путешествие по планете здесь, на Кавказе", — заявил Стивен Батюк (Stephen Batiuk) из университета Торонто (Канада).

Как считают сегодня ученые, родиной прародителей всех современных сортов винограда является достаточно обширный регион в западной части Азии, охватывающий Ближний Восток, Иран и Южный Кавказ. В пользу этого говорит множество генетических и археологических исследований, указывающих на то, что люди уже умели выращивать виноград и превращать его сок в вино примерно 7-6 тысяч лет назад, задолго до появления первых великих цивилизаций.

Батюк и его коллеги, работавшие под началом Давида Лордкипанидзе, одного из самых известных грузинских археологов и антропологов, выяснили, что виноделие на самом деле возникло не на территории Персии, как до этого считали ученые, а на Кавказе, проводя раскопки на территории городища Гадачрили в Марнеульской равнине на юго-востоке Грузии.

Примерно 8-7 тысяч лет назад здесь появились первые поселения фермеров, мигрировавших с Ближнего Востока и распространявшихся в то время по всей Европе и Азии. За последние полвека советские и грузинские археологи нашли множество орудий труда, сосудов и других признаков существования достаточно развитой цивилизации в этом уголке Кавказа.

В прошлом подобные находки рассматривались исключительно с археологической и культурологической точки зрения. Недавно ситуация изменилась из-за того, что химики заметили, что стенки глиняной посуды содержат в себе множество пор, куда часто попадают молекулы жиров, белков и прочих веществ, содержащихся в пище. Соответственно, изучение их состава и количества может подсказать, какие продукты хранились в сосуде.

© Фото : Stephen Batiuk Поселение древних людей в Гадрачили-гора, Грузия © Фото : Stephen Batiuk Поселение древних людей в Гадрачили-гора, Грузия

За последние 15 лет археологи и химики раскрыли множество секретов прошлого, используя это простое наблюдение, в том числе и секрет того, как древние египтяне бальзамировали мумий, когда жители Европы научились делать сыр и когда африканцы одомашнили коров и научились пить молоко.

Руководствуясь подобной идеей, Батюк, Лордкипанидзе и их команда проанализировала химический состав включений из стенок посуды из Гадачрили, пытаясь понять, что в них хранилось и чем могли питаться древние жители Марнеульской долины.

Сделать это было не так просто, как может показаться, так как многие артефакты, собранные советскими учеными в конце 1960 годов и в начале 1970 годов, были пропитаны соляной кислотой, растворителями и прочими реактивами для очистки черепков и прочих памятников культуры от грязи и прочих включений. По этой причине археологам и химикам пришлось дождаться возобновления раскопок в Гадачрили в 2013 и в 2016 годах и открытия там новых фрагментов глиняной посуды.

В общей сложности, команде Лордкипанидзе удалось достать примерно 18 черепков различных глиняных кувшинов и другой посуды, не "очищенных" от следов органики, извлечь ее и попытаться определить ее источник.

Пропустив содержимое черепков через газовые хроматографы и спектрометры, ученые обнаружили в них особую комбинацию органических веществ, характерную для двух видов пищи – "сырого" винограда и вина. В частности, в половине этих сосудов ученые зафиксировали большие количества винной, яблочной, лимонной и янтарной кислоты, имеющихся в большом количестве в бродящем виноградном соке или в готовом вине, а также другие вещества, связанные с соком этих ягод.

В пользу этого говорит также и то, что почва в Гадачрили содержит в себе большое количество виноградной пыльцы и так называемых фитолитов – частичек кремния, содержащихся в клетках виноградной лозы и других растений. Вдобавок, климат в Марнеульской долине был более влажным и мягким в конце каменного века, что позволяло винограду расти там без постоянного ухода со стороны человека.

Все это, как считают ученые, позволяет говорить о том, что винодельческие традиции зародились на территории Грузии как минимум 8 тысяч лет назад, когда были слеплены горшки, в которых химики нашли следы вина. Это отодвигает время открытия виноделия примерно на тысячу лет назад, и переносит его родину из Загросских гор Ирана на юг Кавказа, заключают авторы статьи.