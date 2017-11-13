Найден способ получения электричества из человеческого тела

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сотрудники Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) представили материал, с помощью которого можно извлекать электричество из человеческого тела, сообщается на сайте исследовательского института.

В основе инновационной разработки лежит пьезоэлектрический эффект, который выражается в возникновении напряжения в кристаллах, подвергающихся деформации. Ученым из Швейцарии впервые удалось создать особую эластичную пленку из наночастиц и силикона, которая обладает свойствами пьезоэлектрика и при сгибании генерирует электричество.

"Этот материал может быть использован для извлечения энергии из человеческого тела. Например, его можно вживить в грудную клетку и получать ток благодаря сердцебиению", — заявила одна из руководителей проекта Дорина Оприс.

Исследователи, однако, отмечают, что материал сложен в изготовлении и на сегодняшний день его можно получить только в лабораторных условиях.