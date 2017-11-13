В "Роскосмосе" рассказали об орбитальной группировке "Электро"

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группировку гидрометеорологических спутников в "Электро" планируется расширить до пяти спутников к 2022 году, сообщил журналистам заместитель директора департамента навигационных систем и комплексов госкорпорации "Роскосмос" Валерий Заичко.

Спутник "Электро-Л" №1 был запущен с космодрома Байконур 20 января 2011 года, второй спутник отправили на орбиту 11 декабря 2015 года.

Аппараты "Электро-Л" №4 и №5 будут выведены на орбиты в 2021 и 2022 годах, следует из презентации, представленной Заичко на конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса". До этого, согласно планам "Роскосмоса", их должны были отправить на орбиту в 2019-2020 годах.

Ранее заместитель гендиректора по автоматическим системам и комплексам "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщал, что третий "Электро-Л" планируется запустить в конце 2018 года.

Первые три аппарата будут располагаться в точках стояния 14,5 градуса западной, 76 градусов и 166 градусов восточной долготы, находящихся в зоне радиовидимости наземных станций приема Росгидромета в Москве, Новосибирске и Хабаровске.