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РИА Наука
РИА Наука

Фонд Юрия Мильнера может создать зонд для поисков жизни на Энцеладе

16:2713.11.2017
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© AFP 2017 / Niklas Halle'nПредприниматель Юрий МильнерПредприниматель Юрий Мильнер
© AFP 2017 / Niklas Halle'n

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Фонд Breakthrough Initiatives, созданный российским IT-миллиардером Юрием Мильнером, может создать и отправить в космос первый частный зонд для поисков жизни на Энцеладе, спутнике Сатурна, сообщает Space.com

Нанозонд Sprite
© Breakthrough Starshot
Мильнер и Хокинг заявляют о запуске "межзвездных" нанозондов в космос
"Недавно мы задумались о том, можем ли мы в ближайшее время создать относительно недорогую частную миссию к Энцеладу и отправить ее к луне Сатурна для того, чтобы изучить эти гейзеры и понять, что в них скрывается, еще до того, как туда отправится более дорогая миссия НАСА. Как это можно сделать, и можно ли сделать вообще, еще предстоит выяснить", — заявил Мильнер, выступая на космическом форуме журнала Economist.

Фонд Breakthrough Initiatives был создан летом 2015 года Юрием Мильнером и Стивеном Хокингом для поисков следов внеземных цивилизаций и следов неразумной жизни за пределами Земли. "Первенцем" этой инициативы стал проект Breakthrough Listen – масштабный поиск сигналов инопланетян при помощи крупнейших радиотелескопов мира, на работу которых было выделено около 100 миллионов долларов.

Через год Мильнер и Хокинг объявили о запуске второй инициативы – Breakthrough Starshot, в рамках которой аналогичная сумма денег была выделена на разработку миниатюрного зонда, который сможет долететь до Альфы Центавра за несколько десятков лет, используя солнечный парус и мощнейший лазер в качестве двигателя.

Следующим крупным проектом Breakthrough Initiatives, как отметил сам бизнесмен, может стать разработка первого частного межпланетного зонда. Он отправится изучать самый интересный объект в Солнечной системы с точки зрения поисков внеземной жизни – Энцелад, луну Сатурна, в недрах которой скрывается теплый океан, в котором предположительно есть все условия для зарождения жизни.

Антенна 64-метрового радиотелескопа Паркс в Австралии
© Фото : CSIRO
Ученые из Breakthrough Listen рассказали о поисках сигналов инопланетян

После смерти "Кассини" в сентябре этого года ученые могут изучать Сатурн и его спутники только с орбиты Земли,  что не позволяет искать следы жизни на Энцеладе или Титане или раскрывать новые тайны этих лун "властелина колец".

Главным "конкурентом" Мильнера в этом отношении, если российский предприниматель реализует эти идеи, будет НАСА. За день до смерти "Кассини", представители космического агентства США заявили, что следующая миссия в рамках программы New Frontiers может быть оправлена к Энцеладу.

Даже если НАСА одобрит эту миссию в самое ближайшее время, в начале 2019 года, то она отправится к Энцеладу не раньше середины 2020 годов из-за бюджетных и логистических ограничений. Поэтому, как отметил сам Мильнер, у его проекта может быть шанс "обогнать" НАСА и первым найти следы внеземной жизни, если она присутствует на Энцеладе, или доказать, что ее там нет.

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