Пик метеорного потока Леониды придется на 17 ноября

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Осенний звездопад, метеорный поток Леониды, достигнет в этом году максимума активности в ночь с четверга на пятницу, следует из сообщения Международной метеорной организации.

"Леониды известны тем, что произвели настоящие метеорные бури в 1833, 1866, 1966, 1999 и 2001 годах, но в 2017 году звездопад ожидается небольшой. Пик самого яркого метеорного потока осени придется в ночь на 17 ноября. В северном полушарии можно будет увидеть падение примерно от трех до восьми метеоров в час", — отмечают астрономы.

Метеоры — "падающие звезды" — возникают, когда в атмосферу входят и там сгорают частицы космической пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через пылевые шлейфы, оставшиеся от комет. Ноябрьский метеорный поток получил название "Леониды", потому что его радиант — точка на небе, из которой, как кажется наблюдателю, "падают" метеоры — находится в созвездии Льва.

Прародительница Леонид — комета Темпеля-Туттля (55P/Tempel-Tuttle). В 1998 году она прошла перигелий — ближайшую к Солнцу точку орбиты. В этот период, с конца 1990-х до начала 2000-х годов, произошла феноменальная вспышка активности этого метеорного потока: в 1999 году в максимуме наблюдалось до 3,7 тысячи метеоров в час, затем этот рекорд повторился в 2001 году.