Космонавт Сергей Рязанский отметил день рождения на борту МКС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Интересные комментарии и критика подписчиков соцсетей на Земле помогают реализовывать программу космических исследований, написал в Twitter в понедельник российский космонавт Сергей Рязанский в свой день рождения с борта Международной космической станции.

"Так получается, что я уже второй раз встречаю свой день рождения на МКС. Хочется сказать огромное спасибо всем за интересные отзывы и комментарии. Ваши эмоции, ваши идеи, ваши восторги и ваша критика очень помогают и поддерживают в этом полете", — написал он.

Сергей Рязанский второй раз отправился на орбиту 28 июля 2017 года в качестве командира корабля "Союз МС-05" и члена 52/53-й основных экспедиций МКС вместе с бортинженерами Рэндольфом Брезником и Паоло Несполи. Корабль 29 июля успешно пристыковался в автоматическом режиме к малому исследовательскому модулю "Рассвет" (МИМ1) российского сегмента МКС.

Так получается что я уже второй раз встречаю свой День рождения на Международной космической станции. Хочется сказать огромное спасибо всем за интересные отзывы и комментарии. Ваши эмоции, ваши идеи, ваши восторги и ваша критика очень помогают и поддерживают в этом полете. pic.twitter.com/1aq55mvKiX — Сергей Рязанский (@SergeyISS) 13 ноября 2017 г.

Во время выхода в открытый космос Сергей Рязанский (скафандр "Орлан-МК" № 6) и Фёдор Юрчихин (скафандр "Орлан-МКС" № 4) произвели запуск пяти наноспутников и сняли первое в истории панорамное видео в формате 360 градусов за бортом МКС.

Кроме того, космонавты подготовили модуль МИМ-2 "Поиск" к дальнейшим выходам, провели эксперименты по использованию клейкой ленты для восстановления поврежденной поверхности станции и по оценке степени вредного воздействия микрофлоры на поверхность МКС. Космонавты также провели эксперимент по анализу вредных выбросов двигателей ориентации станции.