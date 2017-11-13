Экипаж наземного "космического корабля" SIRIUS "долетел" до орбиты Луны

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Члены экипажа наземного "космического корабля" SIRIUS (эксперимента по имитации полета к Луне) "достигли" окололунной орбиты и уже осуществляют первые виртуальные витки вокруг "спутника Земли", сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).
По его словам, у экипажа есть техническая возможность приближать поверхность "спутника Земли", имитируя разглядывание деталей рельефа местности с помощью длиннофокусной фотоаппаратуры.
"Такая задача будет поставлена при реальном облете Луны на космическом корабле, поэтому сейчас она детально отрабатывается на земле аппаратно-компьютерными методами", — уточнил специалист.
Ранее сообщалось, что члены экипажа уже собрали и начали использовать установку виртуальной реальности.
В основной экипаж эксперимента SIRIUS вошли трое мужчин, и трое женщин: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников.