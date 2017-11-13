Экипаж наземного "космического корабля" SIRIUS "долетел" до орбиты Луны

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Члены экипажа наземного "космического корабля" SIRIUS (эксперимента по имитации полета к Луне) "достигли" окололунной орбиты и уже осуществляют первые виртуальные витки вокруг "спутника Земли", сообщил РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).

"В рамках программы "облёта" экипаж учится управлять виртуальным ровером. Кроме того, в самое ближайшее время начнется эксперимент по заказу NASA, в ходе которого через виртуальный "иллюминатор" станции ребята наблюдают поверхность "Луны" и выбирают наилучшие точки для "посадки". Этот эксперимент будет продолжаться трое суток", — отметил представитель ИМБП.

По его словам, у экипажа есть техническая возможность приближать поверхность "спутника Земли", имитируя разглядывание деталей рельефа местности с помощью длиннофокусной фотоаппаратуры.

"Такая задача будет поставлена при реальном облете Луны на космическом корабле, поэтому сейчас она детально отрабатывается на земле аппаратно-компьютерными методами", — уточнил специалист.

Ранее сообщалось, что члены экипажа уже собрали и начали использовать установку виртуальной реальности.

ИМБП проводит в Москве международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), в рамках которого моделируются условия длительного межпланетного полета смешанного экипажа в условиях автономии. В 2017 году начался первый этап эксперимента продолжительностью 17 дней. В 2018 году намечено два эксперимента: четырехмесячный и на 14-21 день. В 2019 году планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовые эксперименты.

В основной экипаж эксперимента SIRIUS вошли трое мужчин, и трое женщин: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников.