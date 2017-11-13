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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: уровень СО2 в атмосфере впервые вырос за последние три года

12:0613.11.2017
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоОбъем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвоеОбъем выбросов парниковых газов в России за 25 лет сократился почти вдвое
© РИА Новости / Алексей Мальгавко

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Уровень выбросов парниковых газов впервые повысился за три последних года, что заметно усложняет реализацию главной задачи Парижских соглашений – удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия, заявляют ученые в новом отчете Global Carbon Project.

"Это крайне обескураживающие данные, но я по прежнему сохраняю надежду на то, что нам удастся стабилизировать климатическую систему. В США, к примеру, граждане и частные компании не отказались от "зеленых" технологий и методов производства, несмотря на то, что правительство недавно отменила все льготы и послабления для них", — заявил Роб Джексон (Rob Jackson), климатолог из Стэнфорда и руководитель GCP.

ТЭЦ. Архив
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Кризис не помешал выбросам парниковых газов поставить новый рекорд

Организация Global Carbon Project, сообщество из нескольких десятков ведущих климатологов мира, каждый год готовит и публикует отчеты по общему объему выбросов СО2 и других парниковых газов, вырабатываемых в каждой стране мира. Эти отчеты включают в себя детальные данные по структуре и динамике выбросов для каждого государства, а также прогнозы на будущее.

Первые отчеты экспертов GCP, опубликованные в прошлом десятилетии и в начале 2010 годов, показывали, что объемы выбросов парниковых газов росли рекордными темпами – по 3% с 2000 по 2010 год, и на рекордные 6% в 2011 году. В 2013 году рост выбросов неожиданно остановился, "застряв" на отметке в 36 миллиардов тонн СО2-эквивалента.

Подобную аномалию ученые связывали с несколькими вещами – ростом популярности и активным развитием "зеленой" энергетики в США, Германии и других странах Европы, переходом промышленности на более энергоэффективные технологии, и уменьшением роли угля в энергетике и индустрии Китая. Все это оставляло надежду на то, что амбициозные цели Парижского соглашения могут быть действительно выполнены.

Этот тренд, как показывает новый отчет Джексона и его коллег, оказался не долговременной тенденцией, а кратковременным колебанием – в этом году уровень выбросов "промышленных" парниковых газов вырастет до отметки в 37 миллиардов тонн СО2-эквивалента, а общий объем выбросов достигнет 41 миллиарда тонн.

ТЭЦ
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Физики признали безопасной закачку СО2 в подземные хранилища

Большая часть этого роста будет обусловлена развитием промышленности Китая – по текущим прогнозам ученых, объем выбросов парниковых газов, произведенных на территории КНР, повысится на 3,5%. Причиной этого является резкое повышение уровня потребления нефти и газа, которые в ближайшее время, как отмечают ученые, обойдут уголь и станут главным источником антропогенных парниковых газов и в Китае, и в мире в целом.

Россия продолжает оставаться на 4 месте по совокупному объему выбросов, уступая Китаю, США и Индии. Ее показатели практически не изменились по сравнению с 2016 годом, снизившись с 1670 до 1620 миллиардов тонн СО2-эквивалента. Аналогичным образом снизились выбросы в США и странах Европы, а в Индии их объем несколько вырос.

В целом, как отмечают ученые, тренд роста концентрации парниковых газов в атмосфере вышел на самую неблагоприятную траекторию развития, заложенную в прогнозах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) ООН. Если ситуация продожит двигаться в этом направлении, то температуры на Земле вырастут на 2-4 градуса Цельсия к концу столетия.

Участница эксперимента по поглощению углекислоты породами Гренландии держит кусок минерализованного СО2
© Фото : Kevin Krajick/Lamont-Doherty Earth Observatory
Ученые предлагают превращать СО2 в "камни" для борьбы с потеплением

Это, по мнению Джексона и его коллег, говорит о том, что у человечества почти не осталось шансов на то, что простое ограничение выбросов СО2 поможет удержать глобальное потепление на отметке в 1,5 градуса Цельсия. По этой причине, как считает ученый, уже сейчас необходимо начать разрабатывать технологии, которые позволяли бы извлекать СО2 из воздуха, закачивать его в подземные хранилища или нейтрализовать каким-то другим образом для защиты цивилизации от гибели.

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