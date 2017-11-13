Секс почти никогда не вызывает остановку сердца, заявляют ученые

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Занятия сексом, вопреки расхожим представлениям, крайне редко вызывают остановку сердца и прочие проблемы в работе системы кровообращения, заявили ученые, выступавшие на конференции Американского общества кардиологов в Анахайме.

"Сердечные приступы сами по себе являются крайне опасным феноменом, который чаще всего приводит к смерти человека, однако мы показали, что они крайне редко происходят во время занятий сексом. Теперь у нас есть вещественные доказательства того, что людям с болезнями сердца нечего опасаться", — заявил Самит Чу (Sumeet Chugh) из Института изучения сердца в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы в глобальной сети и в средствах массовой информации часто появляются заявления о том, что повышенная нагрузка на сердце и сосуды во время половых актов может привести к гибели людей, страдающих от порока сердца и других проблем с кровеносной системой. С другой стороны, недавно ученые обнаружили необычную связь между частотой продолжения рода и болезнями сердца, говорящую о том, что люди с "проблемным" сердцем больше привлекают внимание противоположного пола.

Чу и его коллеги попытались разобраться в этой проблеме, наблюдая за здоровьем примерно миллиона человек, живущих на территории одной из городских агломераций на северо-востоке Соединенных Штатов, на протяжении последних пяти лет.

За это время, как рассказывают ученые, примерно 4,5 тысячи людей умерло от внезапной остановки сердца, что позволило им проверить, существует ли связь между подобным сценарием гибели человека и сексом. Для этого Чу и его коллеги сравнили то, как часто занимались сексом жертвы остановок сердца и остальные люди, умершие в то же самое время, и имевшие аналогичный возраст, вредные привычки и уровень достатка.

Как показал анализ записей медиков, смерть во время секса действительно может происходить из-за остановки сердца. В общей сложности, примерно три десятка человек умерло именно по этой причине, причем примерно половина из них умерла уже после завершения полового акта. С другой стороны, они составляют лишь небольшую долю от общего числа жертв остановки сердца – 0,7%, и частые занятия сексом практически не влияли на вероятность закончить жизнь подобным образом.

По этой причине ученые полагают, что можно с высокой долей уверенности говорить, что занятия сексом являются безопасными для людей с проблемной сердечно-сосудистой системой, за исключением небольшой категории людей из особой группы риска. К ней относятся мужчины в возрасте от 60 лет афроамериканского происхождения, страдающие от тахикардии и мерцания желудочков сердца.

Они, как показали наблюдения кардиологов, умирают от внезапной остановки сердца во время секса примерно в 10 раз чаще, чем остальные люди, но только в тех случаях, если их партнеры не оказывают им неотложную помощь. В том случае, если они пытаются спасти их жизнь, то вероятность преждевременной смерти представителей группы риска, как отмечают ученые, не сильно отличается от того, как часто умирают люди от других вариантов остановки сердца.