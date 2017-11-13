Ученые заявили, что вещество из кукумарии может убивать раковые клетки

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя — РИА Новости. Ученые ДВО РАН, ДВФУ, а также их коллеги из Германии и Швейцарии установили, что вещество из дальневосточного морского огурца (кукумарии) может убивать опухолевые клетки, сообщает пресс-служба ДВФУ.

"Действие биологически-активного соединения фрондозид А доказано на моделях рака мочевого пузыря и лимфомы, устойчивых к известным химиотерапевтическим препаратам… Фрондозид А способен убивать опухолевые клетки, в которых нет белка p53. Этот элемент присутствует в здоровых клетках, но в раковых мутирует и не выполняет свои защитные функции. Исследователи обнаружили, что выделенное… вещество из кукумарии обладает настолько сильным действием, что убивает даже клетки без p53, устойчивые к классической химиотерапии", — говорится в сообщении.

По данным ученых, это новое биологическое свойство ранее известного вещества. Исследования проводили на культурах опухолевых клеток, они еще требуют дополнительной проверки на живых организмах.

Научный сотрудник Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН и лаборатории биологически активных веществ Школы естественных наук ДВФУ Сергей Дышловой отмечает, что изучение морских гидробионтов перспективно для поиска новых антираковых соединений, так как морские беспозвоночные накапливают в организмах высокоактивные вещества для собственной защиты.

Кукумария — род иглокожих из класса голотурий, используется в пищу, обладает рядом полезных свойств. На территории России обитает в Приморье, на Сахалине.