В США успешно испытали космический корабль

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Американская корпорация Sierra Nevada сообщила о проведении успешных лётных испытаний своего космического корабля Dream Chaser.

"Sierra Nevada с гордостью сообщает о проведении успешных лётных испытаниях Dream Chaser в режиме свободного полета. Dream Chaser совершил прекрасный полет и посадку!", — следует из заявления, размещённого в официальном аккаунте корпорации в Twitter.

Считается, что благодаря мягкому профилю возврата, аналогичному посадке "Спейс-Шаттлов", Dream Chaser способен возвращать на Землю особенно "чувствительные" результаты экспериментов, которые могут погибнуть во время перегрузок при посадке, испытываемых другими кораблями. На сегодняшний день только корабль Dragon (SpaceX) является частично многоразовым и доставляет грузы с МКС на Землю, Cygnus, принадлежащий Orbital ATK, сгорает при входе в земную атмосферу.

В своей грузовой версии многоразового корабля Dream Chaser имеет дополнительный модуль для герметичных грузов и может складывать крылья для отправки в космос внутри обтекателя ракеты-носителя.