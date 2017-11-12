На дне озера Ван в Турции нашли руины крепости, построенной 3000 лет назад

АНКАРА, 12 ноя – РИА Новости. Руины крепости, предположительно построенной около 3000 лет назад во времена государства Урарту, обнаружены на дне озера Ван на востоке Турции, сообщает агентство Anadolu.
Урарту — государство в Передней Азии в 9-6 веках до н. э., охватывавшее в период своего могущества всё Армянское нагорье (современные Армения, восточная Турция, северо-западный Иран и Нахичеванская АР Азербайджана).
Van Gölü'nde kale kalıntısı bulundu https://t.co/Aat8OHhtkp pic.twitter.com/WrSLN3631z— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 11 ноября 2017 г.