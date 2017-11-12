В Турции нашли 4000-летний брачный договор, разрешавший сексуальное рабство

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Турецкие археологи при раскопках захоронений времен Ассирии у города Кейсери обнаружили один из древнейших брачных договоров, возраст которого оценивается в четыре тысячи лет, сообщает Daily Sabah.

Контракт представляет собой глиняную табличку с клинописным текстом, согласно которому мужу разрешалось завести рабыню для суррогатного зачатия, в случае если супружеской паре в течение двух лет не удастся завести ребенка самостоятельно. Отмечается, что после рождения ребенка мужского пола женщина должна была быть отпущена на свободу.

Профессор Харранского университета Ахмет Терп уверен, что табличка является первым документальным упоминанием бесплодия. Артефакт передан на хранение в Археологический музей Стамбула.