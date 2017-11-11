Ученые рассказали о "смертельном" различии между мужчинами и женщинами

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Сотрудники Пенсильванского университета выяснили, что у женщин меньше шансов получить сердечно-легочную реанимацию в общественном месте, чем у мужчин. Результаты исследования опубликовал портал EurekAlert.
Ученые сообщили, что необходимую медицинскую помощь при остановке сердца в общественном месте получают 45% мужчин и 39% женщин. Такие показатели связаны с физическими и психологическими барьерами: людям легче сделать искусственное дыхание и массаж сердца незнакомому мужчине, нежели женщине.
Это объясняется особенностями восприятия формы тела, на которое может также влиять возраст и вес человека. Однако пол пострадавшего в подобных ситуациях может стать жизненно важным фактором.
По мнению сотрудников Пенсильванского университеа, необходимо донести до людей важность оказания первой медицинской помощи вне зависимости от гендерной принадлежности и дать им необходимые знания о том, "когда, зачем и как проводить сердечно-легочную реанимацию, для того чтобы спасти больше жизней".