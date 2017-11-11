Ученые выяснили, как анорексия и ожирение связаны с депрессией

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. У женщин, страдающих как от избыточного веса, так и от нервной анорексии, наблюдается пониженный уровень аллопрегнанолона — вещества, способствующего хорошему настроению и самочувствию, выяснили ученые из Университета штата Иллинойс в Чикаго. Исследование опубликовано в журнале Neuropsychopharmacology, пресс-релиз университета приводится на сайте Science Daily.

Нейростероид аллопрегнанолон способствует выработке одного из двух главных женских гормонов — прогестерона. Ранее было известно, что более половины больных нервной анорексией и 43% женщин с лишним весом страдали от психических расстройств.

Изучив анализы крови, тканей, слюны и анкеты 12 женщин с этими заболеваниями, исследователи заметили, что депрессивное состояние связано с пониженной концентрацией данного вещества: в обеих группах уровень аллопрегнанолона был в два раза ниже, чем у женщин с нормальным весом.

Один из авторов исследования, доцент кафедры психиатрии Университета Иллинойса Грациано Пинна предположил, что дефицит аллопрегнанолона может быть связан с нарушениями работы ферментов.

Использование этого нейростероида в качестве биомаркера может помочь разработке более эффективных медикаментов от депрессии и других расстройств психики, добавил Пинна.