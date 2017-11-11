Ученые рассказали, к чему приводит регулярное посещение сауны

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Регулярное посещение сауны снижает вероятность целого ряда заболеваний и положительно влияет на продолжительность жизни, говорится в исследовании медиков из Университета Восточной Финляндии, опубликованном в научном издании The Conversation.

В работе сообщается, что группа ученых из Финляндии и Великобритании в течение 24 лет наблюдала за состоянием здоровьем 1620 мужчин. Согласно выводам медиков, регулярное посещение сауны (четыре-семь раз в неделю) снижает риск высокого кровяного давления почти на 50%. Авторы объясняют это тем, что повышенная температура приводит к ускорению сердцебиения и расширению кровеносных сосудов кожи, что, в свою очередь, улучшает кровообращение.

Кроме того, отмечается снижение случаев заболевания пневмонией и другими респираторными заболеваниями. Хотя существует неопределенность в отношении того, как сауны уменьшают риск подобных недугов, ученые предполагают, что тепло препятствует скоплению жидкости в легких и улучшает вентиляцию.

Предыдущая работа ученых, в которой отслеживалось состояние здоровья 2300 мужчин на протяжении 20 лет, была опубликована в 2015 году. Она показала, что любители сауны значительно меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и приобретенного слабоумия, живя при этом дольше.