РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

НАСА: подо льдами Антарктики существует гигантское озеро из магмы

18:2010.11.2017
01811
© AFP 2017 / Eitan AbramovichАнтарктидаАнтарктида
© AFP 2017 / Eitan Abramovich

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Геологи и ученые из НАСА нашли на территории земли Мэри Бэрд на западе Антарктиды гигантское подземное "озеро", заполненное магмой, чье существование пока является загадкой для ученых, сообщает LiveScience.

Гренландия. Архивное фото
© РИА Новости. Фото Ивана Захарченко
Ученые объяснили аномальное таяние ледников Гренландии
"Спутниковые снимки указывают на наличие мощных и при этом постоянных потоков воды, спускающихся с поверхности ледников в море Росса, а также пульсирующих выбросов воды в других уголках Западной Антарктики. Мы показали, что эта вода может возникать только в результате действия подземного тепла на нижние слои ледников", — пишут Йоханнес Бондзио (Johannes Bondzio) из Центра Гельмгольца в Бремерхафене (Германия) и его коллеги.

Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее. Долгое время считалось, что это происходит из-за ускоренного формирования айсбергов, однако американские климатологи в июне 2013 года выяснили, что чуть больше половины от объема "исчезнувших" льдов было растоплено теплыми течениями, омывающими подводную часть ледового щита Антарктики. Год назад ученые обнаружили, что аналогичным образом на ледники действуют сильные ветра, господствущие в заполярье в последние годы.

Эти теплые течения и мощные потоки воздуха, тем не менее, не могут полностью объяснить то, почему льды южной полярной шапки тают аномально быстро. В конце лета этого года ученые нашли потенциальный ответ на этот вопрос, обнаружив десятки активных вулканов под толщей ледового щита Антарктиды.

Эти открытия заставили Бондзио и его коллег задуматься о том, как сильно извержения вулканов и потоки раскаленной магмы в приповерхностных слоях недр Земли влияют на скорость таяния полярных льдов. Дело в том, что температура, при которой лед начинает таять, достаточно быстро снижается по мере роста толщины ледника и давления у его подножия, благодаря чему даже небольшой нагрев почвы может резко ускорить процесс таяния очень толстых и древних льдов южного континента.

Одна из сейсмических станций, установленных на земле Мэри Бирд в Антарктиде в рамках проекта POLENET/ANET, архивное фото
© Фото : Audrey Huerta
Ученые обнаружили вулкан на глубине в километр под льдами Антарктиды

Руководствуясь этими идеями, ученые проанализировали спутниковые снимки Антарктиды и вычислили то, как быстро "текут" ее ледники в сторону моря в разных регионах континента и как много талой воды образуется рядом с ними. Эти данные геологи сравнили с аналогичными параметрами, вычисленными при помощи компьютерной модели ледовой шапки континента, не включающей в себя ее возможный "подогрев" вулканами и "реками" из магмы.

Очень серьезные расхождения в результатах расчетов и наблюдений указали на наличие огромного озера из магмы, расположенного на территории земли Мэри Бэрд на западе Антарктиды. Как показывают расчеты ученых, оно прогревает расположенные над ним породы и слои льда почти с такой же силой, как и Йеллоустонский супервулкан, вырабатывая примерно в три раза больше тепла, чем соседние слои горных пород.

Сам факт существования этого резервуара раскаленных пород является загадкой для геологов – на территории земли Мэри Бэрд и ледника Росса нет никаких разломов и областей тектонической активности, которые могли бы поддерживать существование лавовых озер таких размеров.

Вешний вид природного алмаза
© Фото : АНИ "ФИАН-Информ"
Ученые доказали возможность существования в Антарктиде алмазов

Как предполагают Бондзио и его коллеги, это "озеро" является продуктом движения так называемого плюма – грибообразного вертикального течения сверхгорячей и легкой материи в мантии Земли. Плюмы, за счет высокой скорости их движения и высокой температуры, могут "пробивать" толстые и холодные породы континентальной коры и выходить на поверхность планеты, вызывая мощнейшие извержения вулканов и порождая подобные подземные "озера".

Как полагают ученые, этот плюм поднялся к поверхности достаточно давно, примерно 50-110 миллионов лет назад, когда Антарктика еще не была покрыта льдами и на ее поверхности обитали динозавры и другие древние животные. Вполне возможно, что прошлые эпизоды ускоренного таяния льдов южной полярной шапки были связаны с существованием этого "озера", заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена