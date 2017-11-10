На космодром Восточный доставили спутники "Канопус"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спутники дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Канопус-В" №3 и №4, запуск которых запланирован на 22 декабря, доставлены на космодром Восточный, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

Первый пуск с Восточного состоялся 28 апреля 2016 года. Второй должен пройти 28 ноября 2017 года.

"Десятого ноября 2017 года в аэропорт Игнатьево Амурской области прибыли космические аппараты "Канопус-В" №3 и №4. На Восточном уже готовы к их приему — накануне специалисты филиала ФГУП "ЦЭНКИ" — КЦ "Восточный" получили оборудование для его сборки и испытаний, готово и технологическое оборудование. В этот же день космический груз будет транспортирован из аэропорта на космодром", — говорится в сообщении госкорпорации.

"Канопус-В" №3 и №4 войдут в состав космического комплекса "Канопус-В", предназначенного для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций по результатам оперативных наблюдений поверхности Земли, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ в природную среду, мониторинга стихийных гидрометеорологических явлений. Кроме того, с их помощью будет проводиться обновление топографических карт масштаба 1:50000 и мельче, а также частичное обновление топографических карт масштаба 1:25000, мониторинг сельскохозяйственной деятельности, водных и прибрежных ресурсов, землепользования, оперативное наблюдение заданных районов земной поверхности.