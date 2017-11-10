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РИА Наука
РИА Наука

Nature: мощность "наследника" БАК будет уменьшена в два раза

15:5810.11.2017
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© The International Linear ColliderМеждународный линейный коллайдер (ILC)Международный линейный коллайдер (ILC)
© The International Linear Collider

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Постройка международного линейного коллайдера ILC в Японии может быть отложена на неопределенный срок, а его пиковая мощность будет уменьшена примерно в два раза из-за проблем с финансированием проекта, сообщает новостная служба журнала Nature.

"Если линейный коллайдер не выйдет на уровень в тысячу гигаэлектронвольт, то тогда та картина, которую он будет получать при изучении свойств бозона Хиггса, не будет полной. Конечно, финансовые вопросы тоже имеют важное значение, однако ограничение мощности ILC на отметке в 250 ГэВ является слишком большой жертвой с точки зрения науки", — заявил Джон Эллис (John Ellis), физик-теоретик из королевского колледжа Лондона (Великобритания).

Схема Международного линейного коллайдера (ILC)
© Фото : ILC GDE
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После перезапуска Большого адронного коллайдера весной 2015 года физики открыли на нем сразу несколько новых и крайне интересных частиц, таких как кси-барион, теракварки и даже пентакварк, изучение которых может приблизить ученых к обнаружению "новой физики" и раскрытию тайны того, почему Вселенная не погибла в первые мгновения своей жизни.

Эти открытия, как отмечает Nature, заставили руководство ЦЕРН и Международного комитета по будущим ускорителям частиц (ICFA) пересмотреть планы по постройке коллайдера ILC, официального "наследника" БАК, который должен был начать свою работу в 2030 годах.

Первые планы по его постройке появились еще в начале 2010 годов, до того, как БАК удалось открыть "частицу бога", бозон Хиггса. После его открытия процесс разработки будущего коллайдера был официально запущен. Летом 2013 года появились первые технические проекты ILC, в соответствии с которыми новый коллайдер ЦЕРН будет обладать пиковой мощностью в 500 ГэВ с возможностью ее увеличения до 1 ТэВ и ценой примерно в 8 миллиардов долларов.

В соответствии с этими планами, ILC будет состоять из двух линейных подземных ускорителей частиц длиной около 30 километров, которые будут сталкивать лоб в лоб потоки электронов и позитронов, порождая множество других элементарных частиц, в том числе и тех, о существовании которых ученые пока на знают.

Международный линейный коллайдер, ILC
© Rey.Hori/KEK
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Выход на подобный уровень энергий, рекордно высокий для линейных ускорителей, позволит, как тогда писали ученые, превратить "наследника" БАК в своебразную "фабрику" бозонов Хиггса и сверхтяжелых частиц, содержащих в себе так называемые топ-кварки, изучение свойств которых необходимо для окончательной проверки Стандартной модели.

Последние открытия физиков ЦЕРН, а также отсутствие сверхтяжелых частиц с массой в тысячу ГэВ в новых данных с БАК, как отметили в ICFA, указывают на то, что подобная мощность ускорителя является одновременно избыточной для изучения бозона Хиггса, и при этом явно недостаточной для поисков "новой физики". По этой причине мощность ILC можно ограничить на уровне в 250 ГэВ без особого снижения его научной ценности.

Реальной причиной подобных решений, как считает Эллис, является то, что правительство Японии, согласившейся на постройку ILC в 2013 году, пока не предпринимает никаких конкретных шагов по финансированию проекта и активно ищет пути снижения его стоимости. Если предложение ICFA будет принято, то стоимость коллайдера снизится на 40%, а его длина сократится до 15 километров, если ЦЕРН не предусмотрит возможности его дальнейшего обновления.

Часть экспериментальной установки, использованной для измерения размера протона
© F. REISER & A. ANTOGNINI, PAUL-SCHERRER-INST.
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Как надеются ученые, эти уступки сделают правительство Японии более сговорчивым и заставят его огласить конкретные планы по финансированию и строительству ускорителя. Этот шаг необходим для того, чтобы остальные участники ЦЕРН могли присоединиться к проекту и начать вкладывать в него деньги.

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