Ученые доказали, что "синдром войны в Ираке" является реальной болезнью

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Биологи нашли очередные доказательства того, что синдром хронической усталости является настоящей болезнью, и открыли первые намеки на аналогичное происхождение знаменитого "синдрома войны в Ираке", от которого страдают сотни тысяч ветеранов армии США, говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Мы обнаружили три набора молекул, которые стабильно производит мозг пациентов, страдающих от синдрома хронической усталости и двух форм "синдрома Персидского залива". Эта новость, несомненно, обрадует их носителей, которым часто говорят, что этих болезней не существует и что у них есть проблемы психического характера", — заявил Джеймс Баранюк (James Baraniuk) из университета Джорджтауна (США).

В последние годы медики фиксируют быстрый рост числа больных, страдающих от синдрома хронической усталости. Большинство пациентов страдают от общего набора симптомов, в том числе частых спазмов, бессонницы, усталости и головных болей. Несмотря на долгие поиски, ученым не удавалось обнаружить причину развития этого синдрома, и многие медики начали полагать, что он носит психологический характер.

Относительно недавно ученые начали находить признаки того, что эта необычная болезнь все же существует и развивается в результате своеобразного "заклинивания" нервной системы в режиме постоянного "чрезвычайного положения", из-за которого в организме развиваются воспалительные процессы, затрагивающие в том числе и спинной мозг.

Баранюк и его коллега Нараян Шивапуркар (Narayan Shivapurkar) обнаружили, что аналогичную природу имеет еще одна загадочная болезнь, появившаяся недавно, так называемый "синдром войны в Ираке" или "синдром Персидского залива". Под этим словом медики понимают особый набор расстройств здоровья и психики, характерный для примерно четвертой части бойцов армии США, участвовавших в операции "Буря в пустыне" в 1990-1991 годах.

Когда эти военнослужащие вернулись на родину, многие из них начали жаловаться на постоянные приступы усталости, боли в мускулах, помутнение сознания, чесотку и диарею. Несмотря на все усилия американских военных медиков, эти проблемы в подавляющем числе случаев никуда не исчезли и большая часть ветеранов страдает от "синдрома войны в Ираке" и по сей день.

Как и в случае с СХУ, причины появления всех этих разнородных проблем были загадкой для биологов и медиков. Часть из них считала, что все эти нарушения в работе организма были связаны с нарушениями психики, подобными "афганскому синдрому", а другие считали, что они были вызваны обедненным ураном, зарином или другими отравляющими веществами, применявшимися армией Ирака и силами международной коалиции.

Раскрытие биологических корней хронической усталости, как отмечает Баранюк, натолкнуло его на мысль, что "синдром войны в Ираке" может иметь аналогичную природу. Руководствуясь этой идеей, ученые забрали несколько проб спинномозговой жидкости у нескольких десятков ветеранов, страдавших от "иракского синдрома" и избежавших подобной участи, и сравнили их между собой.

Эти опыты, как отмечают ученые, проводились в два этапа, с учетом одной общей черты и носителей синдрома хронической усталости, и ветеранов с "иракским синдромом" – они быстро устают при серьезных физических нагрузках.

Сравнивая то, как менялся состав их спинномозговой жидкости до и после упражнений, ученые раскрыли любопытную вещь – концентрация особых молекул РНК, передающих информацию между клетками мозга, заметно поменялась в организме больных ветеранов после зарядки, и оставалась нарушенной на протяжении двух последующих дней.

Чем сильнее были эти нарушения, тем больше ветеран страдал от "синдрома Персидского залива", что впервые напрямую указало на то, что эта болезнь не является плодом воображения или нарушенной психики ее носителей, а реальной проблемой со здоровьем. Как надеются ученые, наблюдения за этими изменениями в составе и концентрации РНК помогут понять, как можно избавить ветеранов от данной болезни и предотвратить ее развитие в будущем.