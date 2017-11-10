Кошки предотвращают астму у детей, выяснили ученые

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Защитить новорожденного ребенка от заболевания астмой можно, если завести дома кошку, считают ученые из Копенгагенского центра исследований детской астмы (COPSAC). Их исследование опубликовано в издании Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Изучив данные 377 детей из "группы риска" по астме, специалисты заметили, что вариация ТТ-генотипа, ответственная за развитие болезни, "деактивируется" в присутствии кошек. При этом наличие дома собаки на те же самые гены никак не влияет.

По словам ведущего автора исследования Якоба Стокхольма, это может быть связано с кошачьими грибками и бактериями, а также вирусами, которые питомцы приносят домой. Точного ответа на вопрос, как кошки влияют на гены человека, у ученых пока нет.

"Если мы сможем объяснить эти механизмы, их можно будет изолировать и защитить от заболевания", — отметил Стокхольм.