Ученые раскрыли неожиданную опасность алкоголя

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Алкоголь убивает не только существующие нервные клетки, но и препятствует образованию новых. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Stem Cell Reports.

Специалисты Техасского Университета использовали передовой метод, в рамках которого удалось маркировать стволовые клетки мозга и проанализировать, как алкоголь влияет на них в долгосрочной перспективе.

Ученые обнаружили, что употребление спиртного оказывает разное воздействие на участки мозга. В частности, наибольший вред был причинен стволовым клеткам в субвентрикулярной зоне, которая является источником новых нейронов на протяжении всей взрослой жизни организма.

Исследователи отмечают, что полученные данные помогут усовершенствовать методы лечения хронического алкоголизма. В частности, они подчеркивают, что лечение зависимости требует не только защиты еще нетронутых нейронов, но и стимуляции активности стволовых клеток.