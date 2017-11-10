На космодром Плесецк доставят ракету для запуска трех спутников "Гонец"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Роскосмос планирует доставить ракету "Рокот" для запуска трех спутников "Гонец-М" (№24, 25 и 26) на космодром Плесецк до 25 декабря 2017 года, следует из информации, размещенной на официальном сайте госзакупок.

"Сроки выполнения работ: начало — с даты заключения государственного контракта; окончание — 25 декабря 2017 года", — говорится в одном из контрактных документов.

Ранее гендиректор АО "Гонец" Дмитрий Баканов сообщал, что спутники также могут выводиться на ракетах "Союз".

Глобальная низкоорбитальная система "Гонец" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. Использование системы, в частности, позволяет передать временно-координатные данные ГЛОНАСС с подвижного объекта в удаленные центры мониторинга и связи вне зависимости от местоположения.