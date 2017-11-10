В России подвели итоги тестирования тренажера космического корабля

Участники эксперимента Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Марк Серов во время пресс-конференции по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017

Участники эксперимента Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Марк Серов во время пресс-конференции по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Трое из шести членов экипажа наземного "космического корабля" SIRIUS (эксперимент по имитации полета к Луне) успешно провели на борту первое тестирование тренажера нового российского корабля "Федерация", рассказал в пятницу РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).

"В рамках совместной программы работ с РКК "Энергия" ребята успешно провели на борту первое тестирование мобильного моделирующего стенда нового космического корабля "Федерация". Он представляет собой полноценный тренажёр системы управления, сближения и стыковки. В ходе тренировок Серов, Рукавишников и Кикина по очереди выполняли динамические операции для оценки качества их операторской деятельности и качества взаимодействия с интерфейсом новой машины", — отметил специалист.

По его словам, во время тестирования отслеживались показатели пульса, давления, измерялись маркеры стресса.

ИМБП проводит в Москве международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique terrestrial Station), в рамках которого моделируются условия длительного межпланетного полета смешанного экипажа в условиях автономии. В 2017 году начался первый этап эксперимента продолжительностью 17 дней. В 2018 году намечено два эксперимента: четырехмесячный и на 14-21 день. В 2019 году планируется восьмимесячный, а в 2020–2021 годах — годовые эксперименты.

В основной экипаж эксперимента SIRIUS вошли трое мужчин, и трое женщин: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников.

Новейший пилотируемый корабль "Федерация" разработки РКК "Энергия" предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, а также к Луне. Численность его экипажа составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции — до года. В зависимости от модификации корабль будет оборудован четырьмя или пятью посадочными местами. Первую "Федерацию", которая будет на 80% состоять из композитных материалов, планируется построить к 2021 году.