Ученые усомнились в существовании первого реального "геноцида" в Европе

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Масштабный анализ ДНК первых жителей Европы показал, что первые фермеры и последние охотники субконтинента не враждовали друг с другом, а мирно сосуществовали и вступали в брачные союзы на протяжении многих тысяч лет, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Мы обнаружили следы того, что доля ДНК охотников-собирателей в геномах древних европейцев отличалась не только на локальных уровнях, но и была заметно разной в трех главных регионах, которые мы исследовали. Это означает, что охотники, жившие в них, медленно и постепенно интегрировались в общества первых фермеров", — заявил Марк Липсон (Mark Lipson), генетик из Гарварда (США).

Многие антропологи и палеонтологи сегодня считают, что первые крупные конфликты между людьми в Европе начали происходить в конце каменного века, во времена так называемой "неолитической революции". В ту эпоху, примерно 10 тысяч лет назад, на территорию Старого света проникли первые "мигранты" с Ближнего Востока, освоившие секреты фермерского искусства и перешедшие к оседлой жизни.

Эти фермеры, как показал анализ первых "воскрешенных" образцов ДНК древних европейцев, в очень короткое время заместили племена охотников-собирателей, живших в то время в Европе, фактически "стерев" их из генетической истории человечества. Часть ученых считает, что это было следствием культурных и экономических изменений, а другие предполагают, что исчезновение было следствием самого настоящего геноцида и крупного конфликта между "фермерами" и "охотниками".

Сторонники первого сценария считают, что первые фермеры обладали достаточно мирным характером и не конфликтовали с племенами охотников-собирателей, населявшими тогда Европу. Благодаря этому знания о фермерском искусстве распространялись в основном благодаря культурному обмену и ассимиляции. В свою очередь, гены охотников должны были исчезнуть из общего генофонда Европы постепенно, проиграв конкуренцию их ближневосточным аналогам.

Другие ученые, большая часть которых является не антропологами, а генетиками, говорит об обратном – первые племена фермеров полностью замещали те группы людей, рядом с которыми они селились после "переезда" в Европу. Пока не понятно, как именно происходило это замещение, но результатом этого, по мнению сторонников этой идеи, является то, что сегодня следы ДНК последних охотников Европы встречаются лишь среди жителей стран Балтии и Скандинавии.

Липсон и несколько десятков ведущих палеогенетиков Земли под руководством Дэвида Рейча (David Reich) из Гарвардского университета попытались разрешить эти споры, "воскресив" и проанализировав примерно две сотни ДНК древних жителей Европы, живших на территории Испании, Германии и Венгрии в разгар неолитической революции и сразу после нее.

Сравнивая их геномы, ученые руководствовались простым соображением — если бы ближневосточные мигранты постоянно воевали с охотниками и проводили систематический "геноцид", то тогда бы геномы их представителей содержали бы примерно равную долю "вражеской" ДНК и на давно покоренных, и на недавно завоеванных территориях, и ее доля бы не менялась во времени.

Этот анализ раскрыл две необычных особенности геномов первых европейских фермеров, которые не были совместимы с идеей "геноцида". Во-первых, ученые обнаружили, что доля ДНК охотников-собирателей была совершенно разной в геномах древних испанцев, немцев и венгров – она была очень большой для первых, и относительно малой для двух других групп людей.

Во-вторых, Рейче и его коллеги обнаружили, что доля "охотничьей" ДНК в геномах фермеров постепенно росла. Это указывает на то, что охотники не исчезли, и что и те, и другие народы постоянно контактировали друг с другом на протяжении очень долгого времени. Как предполагают ученые, охотники-собиратели постепенно интегрировались в общества своих новых соседей, переходя к оседлому образу жизни.

И то и другое, как отмечают исследователи, ставит под сомнение идеи их коллег о том, что Европа могла пережить свою первую "мировую войну" и "геноцид" примерно 10 тысяч лет назад. Дальнейшее изучение этих образцов ДНК, как надеются палеогенетики, поможет нам понять, почему гены охотников-собирателей почти полностью исчезли из генофонда современной Европы, за исключением стран Балтии и Скандинавии.