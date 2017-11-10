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РИА Наука
РИА Наука

Вымирание динозавров оказалось большой случайностью, заявляют ученые

10:5210.11.2017
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© Fotolia / VadimsadovskiМетеоритный дождьМетеоритный дождь
© Fotolia / Vadimsadovski

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Падение метеорита на полуостров Юкатан 65 миллионов лет назад вызвало вымирание динозавров по "счастливой" случайности – лишь небольшое число уголков Земли имело аналогичные запасы нефти, способные вызвать "астероидную зиму", заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

"Динозаврам просто не повезло. Если бы астероид упал на практически любую другую точку планеты, то тогда не произошло бы ни большого, ни даже малого похолодания климата. По сути, можно сказать, что судьбу динозавров решило не падение астероида, а то место, где произошел этот катаклизм", — объясняет Кунио Кайхо (Kunio Kaiho) из университета Тохоку (Япония), чьи слова приводит газета Guardian.

Так художник представил себе странное крыло, динозавра-бэтмена
© Фото : Dinostar Co. Ltd
Динозавры могли стать первой жертвой нефти, заявляют ученые

Большинство палеонтологов и геологов сегодня считают, что последнее массовое вымирание животных на Земле, которое произошло 65,5 миллиона лет назад, было вызвано падением астероида, оставившего за собой гигантский 300 километровый кратер Чиксулуб в южной Мексике.

В его падении никто не сомневается, однако его роль в вымирании динозавров и морских рептилий пока остается предметом дискуссий —  если астероид и вызванная им "ядерная зима" погубили древних рептилий, почему тогда вместе с ними не исчезли крокодилы и черепахи, а также птицы, жившие в схожих условиях и средах?

Год назад Кайхо и его коллега Нага Осима (Naga Oshima) из Института изучения погоды в Цукубе (Япония) предложили оригинальное объяснение этому парадоксу – они заметили, что астероид упал на огромный пласт осадочных пород, содержавших в себе гигантские запасы нефти, сформировавшиеся примерно 300-400 миллионов лет назад.

Падение небесного тела высвободило эту нефть и подожгло ее, в результате чего в атмосферу попало огромное количество сажи и пепла, вызвавшее "астероидную зиму" и убившее всех животных с "быстрым" метаболизмом, для выживания которых нужно было много пищи и тепла.

Так художник представил себе последствия падения астероида диаметром в 30 километров на Землю
© Carsten Egestal Thuesen, GEUS
Ученые начинают поиски останков метеорита, убившего динозавров

Следы этого процесса ученые нашли в породах того времени, сформировавшихся на большом расстоянии от будущей Мексики, в Исландии, Индии и других далеких уголках Земли. Их открытие заставило геологов задуматься – была ли эта катастрофа закономерностью или большой случайностью, вызванной стечением обстоятельств.

Используя данные по количеству выброшенного пепла, собранные в ходе этих раскопок, Кайхо и Осима попытались определить, в каких еще точках на поверхности Земли падение астероида могло вызвать аналогичные последствия.

Как оказалось, вымирание динозавров действительно было вызвано "удачным" стечением обстоятельств – лишь 10% уголков Земли содержат в себе достаточные запасы нефти, чтобы породить примерно 250-500 миллионов тонн золы и пепла, необходимых для запуска долговременной "ядерной зимы" и начала массового вымирания.

Если бы астероид упал не на Юкатан, а на любые другие уголки Центральной или Северной Америки, то динозавры, морские рептилии и беспозвоночная фауна океанов мезозоя скорее всего, даже не заметили бы этого катаклизма, так как среднегодовые температуры снизились бы на 0,5-2 градуса Цельсия. В целом, вероятность того, что падение даже такого крупного астероид может вызвать массовое вымирание, оказалась крайне небольшой – по оценкам Кайхо, она составляет всего 13%.

Динозавры позднего мелового периода – цератопс (слева), гадрозавр (на заднем плане), анкилозавры (центр и справа)
© Julius Csotonyi
Динозавры начали вымирать еще до падения астероида, заявляют ученые

Поэтому, как заключают японские геологи, можно говорить, что динозаврам просто не повезло, а наши предки, наоборот, неожиданно получили выигрышный билет в эволюционной "лотерее", позволивший им занять новые экологические ниши, куда им раньше не давали проникнуть их гигантские соседи.

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