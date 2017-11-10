Ученые выяснили, почему опасно жить вблизи автомагистралей

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Жизнь вблизи загруженных автомагистралей с загрязненным воздухом повышает риск заболевания остеопорозом, выяснили ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Planetary Health.

Специалисты изучили данные более 9 миллионов американцев и обнаружили высокий уровень заболеваемости остеопорозом среди людей из бедных и загрязненных районов с повышенной концентрацией пыли, золы, сажи, сульфитов и нитратов — мелкодисперсных взвешенных частиц PM 2,5.

Выяснилось, что постоянное нахождение в такой атмосфере приводит к снижению уровня паратиреоидного гормона в крови, что делает кости ломкими.

Остеопороз является распространенной причиной переломов у пожилых людей. При этом заболевании кости ослабевают, а костной массы теряется больше, чем восстанавливается.

В своих предыдущих работах один из авторов исследования, профессор Андреа Баккарелли отмечал, что с последствиями жизни в загрязненной среде помогает справиться витамин Б, однако речь шла в основном о влиянии выбросов на сердечно-сосудистую систему человека. Ученые пока не знают, применимо ли это к костным заболеваниям, но рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе.