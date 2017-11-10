Ученые рассказали, как алкоголь влияет на способность стать отцом

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Употребление алкоголя мужчинами отрицательно сказывается на качестве спермы, влияет на рождаемость и может приводить к проблемам со здоровьем у новорожденных, говорится в метаанализе австралийских ученых из Университета Квинсленда.
Биомедики цитируют недавнее исследование своих соотечественников, в котором утверждается, что употребление алкоголя отрицательно влияет на все уровни мужской репродуктивной системы. Опыты на животных показали, что введение дозы этанола в желудок вызывает повреждение яичек, нанося вред клеткам, необходимым для образования сперматозоидов.
В свою очередь, исследование итальянских ученых выявило серьезное снижение качества спермы у самцов крыс после введения алкоголя в течение десяти недель. По их данным, концентрация спермы снизилась, а сперматозоиды двигались неправильно, кроме того, ни одно из животных, подвергшихся воздействию алкоголя, не оплодотворило самок, несмотря на подтверждение успешного спаривания.
Американские ученые, в свою очередь, доказали, что потомство, зачатое при употреблении алкоголя, отличается более легким весом, а также пониженной активностью и способностью к обучению.
Авторы исследования надеются поднять осведомленность среди мужского населения об их ответственности за успешную беременность, роды и здоровье новорожденных.