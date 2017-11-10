Ученые рассказали о диете, которая продлевает жизнь

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Потребление в раннем возрасте пищи с низким содержанием белка может положительно сказаться на продолжительности жизни. К такому выводу пришли ученые из лондонского Университета Фрэнсиса Крика, исследование публикует Phys.org. © Fotolia / luckybusiness Ученые рассказали, чем опасны перекусы перед сном

В своей работе биологи использовали мушек-дрозофил, генные болезни которых на две трети совпадают с человеческим. Особи, в молодости получавшие питание с минимальным содержанием белка, прожили в два раза дольше своих сородичей.

По мнению ученых, подобные результаты можно объяснить липидами, выделяемыми кожей. При рационе с высоким содержанием белка эти соединения отличаются повышенной токсичностью и хуже защищают от веществ, которые ускоряют старение. Кроме того, исследователи уверяют что липиды, выделяемые дрозофилами, влияют на продолжительность жизни их соседей — мухи, живущие в контейнерах с большим количеством сородичей, умирают раньше. Однако это закономерность не распространяется на дрозофил с генномодифицированным выделением липидов.

"Люди, также как и дрозофилы, выделяют липиды, которые увлажняют и защищают кожу от повседневного воздействия окружающей среды. Но они также могут нести вред, вступая в реакцию с солнечным светом и другими факторами стресса, что приводит к образованию вредных химических веществ, которые ускоряют старение", — пояснил один из авторов исследования, доктор Алекс Гулд.

Ранее ученые из Университета штата Пенсильвания установили, что регулярный прием в пищу белых грибов позволит дольше сохранять молодость, так как в них содержатся антиоксиданты эрготионеин и глутатион.