Ученые нашли необычную связь между ожирением и пластиковыми упаковками

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Химикат бисфенол-А, широко применяемый при изготовлении пластиковых бутылок и упаковок для еды, может передаваться от матери к ребенку через плаценту и молоко, сообщает портал Science Daily. Как выяснили ученые из Университета штата Пенсильвания (США), попадание этого вещества в организм может вызвать у плода воспаления кишечника и печени.

К такой гипотезе ученые пришли после опыта на кроликах. Как показал эксперимент, у крольчихи-матери, которой ежедневно (с 15 дня беременности до 7 дня после родов) вводили около 200 милиграмм бисфенола-а, рождается плод с "синдромом дырявого кишечника" и однообразной кишечной флорой, что указывает на хронические заболевания, вызванные воспалениями.

"Несмотря на то, что бисфенол-А попал в организм плода не прямым путем, а через плаценту и молоко матери, воспаление наблюдалось на протяжении нескольких недель. Мы увидели, что ткани кишечника и печени повреждены, метаболитов и кишечных бактерий мало", — отметил один из авторов исследования, доцент Университета Пенсильвании Джайрем Ванамала.

Открытие связи между токсичными химикатами и воспалениями, как считает ученый, поможет более детально изучить, насколько пища и качество окружающей среды влияют на появление и развитие хронических заболеваний, вызванных ожирением или воспалением.

"Чтобы бороться с хроническими болезнями мы пытаемся понять, как полезные вещества могут положительно влиять на кишечные бактерии, и как токсичные — напротив, способствуют болезням. Теперь, когда мы видим влияние химикатов на воспаления, можно изучать положительные и противовоспалительные продукты, например, фиолетовый картофель, и смотреть, как здоровье матери будет влиять на восприимчивость плода к хроническим заболеваниям", — добавил исследователь.