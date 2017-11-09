Ученые московского университета испытали "искусственную почку"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ученые из Москвы разработали носимый аппарат "искусственная почка", который требует смены раствора для очистки крови не более двух раз в день, сообщили РИА Новости в Национальном исследовательском университете "Московский институт электронной техники" (МИЭТ).

Сейчас применяются два метода искусственного очищения крови: гемодиализ и перитонеальный диализ. При гемодиализе кровь очищают вне тела человека в специализированных центрах. При перитонеальном диализе это делается с помощью специального раствора, который помещают в брюшную полость больного. Менять раствор необходимо несколько раз в день. В России больше распространен гемодиализ.

"Устройство, созданное в МИЭТ, нужно носить с собой, и оно проводит очищение крови методом перитонеального диализа с постоянной регенерацией диализирующего раствора, что позволит сократить необходимость замены раствора до одного-двух раз в день", — сообщили в МИЭТ.

Специалисты испытали экспериментальный образец аппарата в лаборатории и на животной модели. Они продемонстрируют его в декабре на национальной выставке "Вузпромэкспо-2017".

Кроме того, ученые МИЭТ создали аппарат "искусственное сердце", который предназначен для пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточности.