Памятник первой "космической кошке" может появиться в центре Парижа

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Памятник Фелисетт, первой и пока единственной "космической кошке", может появиться в Париже, если любителям космоса удастся собрать примерно 40 тысяч фунтов на покупку места под памятник и его возведение, сообщает LiveScience.

"Первый шимпанзе-астронавт был похоронен в международном космическом Зале славы, Лайка была увековечена в бронзе, как и другие космические собаки. Первая же космическая кошка не получила ничего, и была незаслуженно забыта публикой", — заявил Мэттью Серж Ги (Matthew Serge Guy), любитель космоса и автор идеи создать памятник первой кошке в космосе.

Первым живым существом, посетившим космос, был не Юрий Алексеевич Гагарин, а трио его знаменитых предшественников, собаки Лайка, Белка и Стрелка, отправленные в космос 3 ноября 1957 и 19 августа 1960 года. Их полет стал сенсацией за пределами Советского союза, и стал первой демонстрацией того, что животные и человек могут совершать полеты в космос и возвращаться назад.

Чуть позже в космос был отправлен шимпанзе по кличке Хэм, а впоследствии четвероногими "космонавтами" и "астронавтами" стали десятки других обезьян, крыс, мышей, лягушек и песчанок, большая часть которых успешно вернулась на Землю и помогла ученым получить первые сведения о том, как жизнь в невесомости влияет на работу организма.

Большим исключением в этом отношении являются кошки – единственным и последним их представителем, когда-либо летавшим в космос, является французская бездомная кошка по кличке Фелисетт.

Она полетела в космос в октябре 1963 года на борту ракеты Veronique AG1, и была одной из 14 потенциальных четвероногих "космонавтов" французской космической программы, найденных, как и в случае с советскими "космическими собаками", прямо на улицах Парижа.

© INA.fr Фелисетт перед полетом в космос, кадры из кинохроники © INA.fr Фелисетт перед полетом в космос, кадры из кинохроники

По легенде, первым в космос должен был отправиться другая особь, кот по кличке Феликс, однако он сбежал перед полетом, и ученым пришлось переключиться на его "дублершу". Руководство французской космической программы отрицает это предположение, заявляя, что Фелисетт изначально предназначалась роль первой космической кошки Земли, так как она отличалась спокойным характером и лучше всех проявила себя внутри центрифуг и других космических "тренажеров".

По словам французских ученых и инженеров, Фелисетт провела в космосе примерно 15 минут, успешно вернулась на Землю и прожила еще примерно три месяца после посадки, пока ее не усыпили ученые для изучения того, как полет в космос повлиял на работу ее мозга. Впоследствии ни одна другая кошка не отправлялась в космос.

"Примерно полгода год я заметил на кухне на работе чайное полотенце, на котором была напечатана фотография открытки, отмечавшей 50-летие полета кошки в космос. На ней не было имени животного, и кошка не была похожа на Фелисетт. Кроме того, сама открытка была нарисована в конструктивистском стиле, что заставило меня думать о том, что речь идет о достижениях СССР. Когда я попытался найти информацию об этой кошке в сети, история Фелисетт меня сильно поразила, и у меня возникло желание исправить эту "космическую" несправедливость", — вспоминает Ги.

Примерно месяц назад Ги предложил поставить памятник Фелисетт в центре Парижа, и создал проект по сбору средств на его постройку на краудфандинговом сайте Kickstarter, где любой желающий может пожертвовать небольшую сумму денег для того, чтобы почтить память первой и единственной "космической кошки".

В общей сложности, как считает Ги, ему потребуется около 40 тысяч британских фунтов стерлингов на покупку необходимых материалов, изготовление статуи и ее установку в Париже. Пока ему удалось собрать половину от требуемой суммы, и до завершения сбора средств остается всего неделя, что ставит реализацию этой мечты под угрозу.