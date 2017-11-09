Генетики из США создали ГМО-картошку "золотого" цвета

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Американские генетики создали новый сорт ГМО-картошки, имеющей необычный золотистый цвет и богатой витамином А и витамином Е, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

"Жители многих стран мира сегодня страдают от "нутриентного голода", так как сельскохозяйственные культуры сегодня ориентированы на максимальную урожайность и "несъедобность" для вредителей, а не на высокую пищевую ценность. Наша золотая картошка может содержать в себе в разы больше микроэлементов и витаминов, чем та пища, которую эти люди постоянно едят", — заявил Марк Фаилла (Mark Failla) из университета Огайо в Коламбусе (США).

За последние годы генетики создали несколько десятков видов трансгенных растений и животных, чья ДНК была модифицирована не для их защиты от паразитов и вредителей, а для того, чтобы они производили больше полезных веществ.

К примеру, в прошлом году генетики представили миру "фиолетовую" картошку, богатую витамином С и антиоксидантами, а чуть раньше они создали новые сорта риса, содержащие в себе большое количество белков, и помидоры, содержащие в себе ресвератрол – вещество, защищающее мозг от болезни Альцгеймера и омолаживающее остальные части тела.

Фаилла и его коллеги создали новый сорт "цветной" картошки, пытаясь сделать ее более полезной для здоровья жителей стран, чей рацион содержит в себе относительно мало витамина А и витамина Е. К числу подобных государств, как отмечают ученые, относятся многие страны Азии и Латинской Америки, где обычная картошка, в которой фактически нет ни того, ни другого витамина, является главным компонентом почти всех блюд.

Ученые ликвидировали эту проблему, вставив в ДНК обычной сортовой картошки, популярной сегодня среди американских фермеров, гены бактерии Erwinia herbicola, отвечающие за синтез бета-каротена и альфа-токоферола, "заготовок" витаминов А и Е.

В результате этого облик картошки поменялся, и ее мякоть приобрела золотистый цвет, а концентрации будущих витаминов выросли в несколько десятков раз для витамина Е, и тысячи раз — для витамина А. Протестировав эту картошку на образцах слюны и желудочоного сока, ученые подтвердили, что эти витамины будут хорошо всасываться организмом человека и животных.

Порция пюре из подобной картошки, как заявляют ученые, даст ребенку примерно половину от его суточной нормы витамина А, и треть необходимого количества витамина Е. В будущем, когда эта картошка пройдет все обязательные процедуры проверки ее безопасности, ученые надеются, что она поможет жителям многих развивающихся и просто бедных стран избавиться от постоянного авитаминоза.