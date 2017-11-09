Генетики объяснили, почему трудно отказаться от курения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На никотиновую зависимость и синдром отмены может оказывать влияние генетический механизм. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, результаты исследования публикует Medical Express.
В качестве объекта исследования были выбраны круглые черви Caenorhabditis elegans. Ученые сначала формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию. Исследователям удалось выделить ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.
Ранее ученые установили, что возможной причиной развития рака при длительном курении сигарет является то, что компоненты табачного дыма меняют работу белковой "упаковки" ДНК, что делает гены уязвимыми для накопления мутаций.