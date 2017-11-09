Генетики объяснили, почему трудно отказаться от курения

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. На никотиновую зависимость и синдром отмены может оказывать влияние генетический механизм. К такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета, результаты исследования публикует Medical Express.

В качестве объекта исследования были выбраны круглые черви Caenorhabditis elegans. Ученые сначала формировали у них никотиновую зависимость, а затем лишали червей этого вещества и изучали их реакцию. Исследователям удалось выделить ряд генов и микроРНК, ответственных за увеличение выработки белков никотиновых рецепторов, которые играют ключевую роль в формировании зависимости.

Черви продемонстрировали поведенческую реакцию, которая обычно наблюдается у млекопитающих, поэтому, по мнению авторов исследования, результаты могут быть использованы для дальнейшего изучения человеческой зависимости. Отмечается, что ранее научное сообщество отвергало идею о том, что на никотиновую зависимость могу влиять генетические механизмы. Авторы исследования надеются, что новые данные приведут к лучшему пониманию этой проблемы.

Ранее ученые установили, что возможной причиной развития рака при длительном курении сигарет является то, что компоненты табачного дыма меняют работу белковой "упаковки" ДНК, что делает гены уязвимыми для накопления мутаций.