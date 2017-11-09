Между жизнью и смертью: как клетки продолжают делиться в умершем теле

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анна Урманцева. В 1901 году русский физиолог, ученик Сеченова Николай Евгеньевич Введенский ввел в употребление новый термин — парабиоз. Так он обозначил состояние, пограничное между жизнью и смертью клетки. Ученый обнаружил, что под влиянием разнообразных раздражителей в тканях тела меняются физиологические реакции клеток.
Если разобрать, как клетки в разных частях организма реагируют на один из раздражителей — резкое снижение поступления в ткани кислорода, — можно во всех подробностях изучить таинственный процесс смерти, который представляет собой картину неравномерного отказа различных структур тела.
Время жизни клеток определяется порогом чувствительности тех или иных тканей к гипоксии, то есть к пониженному содержанию кислорода. Например, клетки кожи, имея особый механизм получения питания, продолжают делиться еще 12 часов. Дело в том, что молодые клетки кожи формируются в зародышевом слое эпидермиса.
В течение 28 дней они продвигаются к поверхности кожи, теряя при этом клеточное ядро. Тот слой кожи, который мы наблюдаем снаружи, — это плоские частички кератина, которые формируют так называемый роговой слой. В течение трех-четырех недель вся верхняя кожа полностью обновляется, и этот процесс не так сильно зависит от поступления большого количества кислорода.
А вот рост ногтей и волос на умершем человеке — это, конечно, иллюзия. Процесс образования новых клеток ногтя невозможен без глюкозы, которая не вырабатывается в умершем теле. То же самое можно сказать и про рост волос. Каждый волос растет из волосяной луковицы, в основании которой находится волосяная матрица — группа клеток, из которых путем деления получаются новые. Но для этого нужна энергия, которая возникает при сжигании глюкозы. Тем не менее ногти и волосы действительно кажутся отросшими на человеке, умершем, допустим, два дня назад. Так происходит потому, что многие структуры тела сильно впадают и усыхают, — эти процессы хорошо известны и детально описаны.
Клетки сердца также не погибают сразу же после того, как оно остановилось. Хотя не стоит думать, что главный "насос" отказывает моментально и целиком. До полной остановки сердца в нем происходят своеобразные явления. Первым останавливается левый желудочек, за ним — правый, потом левое и правое предсердия. А вот ушко правого предсердия может биться еще несколько часов даже при кажущемся полном покое сердца. Поэтому и применяют дефибриллятор — прибор, который эффективен при фибрилляции — хаотической электрической активности предсердий. А при полной остановке сердца он уже бесполезен.
Что касается нейронов мозга, которые, как считается, погибают через пять-шесть минут после прекращения подачи кислорода, то их функционирование зависит от множества разных причин. Поэтому диагноз "смерть мозга" так сложно поставить и при наличии всей современной аппаратуры.
Ведь в глубоких стадиях умирания всего организма человека на фоне биоэлектрического "молчания" коры и субкортикальных образований нередко наблюдается усиление электрической активности каудального отдела ствола мозга, особенно его сетевидной формации.