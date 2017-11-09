Между жизнью и смертью: как клетки продолжают делиться в умершем теле

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Анна Урманцева. В 1901 году русский физиолог, ученик Сеченова Николай Евгеньевич Введенский ввел в употребление новый термин — парабиоз. Так он обозначил состояние, пограничное между жизнью и смертью клетки. Ученый обнаружил, что под влиянием разнообразных раздражителей в тканях тела меняются физиологические реакции клеток.

Он изучал явление парабиоза на нервах, мышцах, железах, спинном мозге и пришел к выводу о том, что это общая, универсальная реакция возбудимых тканей на сильное или длительное воздействие раздражителей. Однако клетки не погибают, их еще вполне можно вернуть к жизни.Если разобрать, как клетки в разных частях организма реагируют на один из раздражителей — резкое снижение поступления в ткани кислорода, — можно во всех подробностях изучить таинственный процесс смерти, который представляет собой картину неравномерного отказа различных структур тела.

Время жизни клеток определяется порогом чувствительности тех или иных тканей к гипоксии, то есть к пониженному содержанию кислорода. Например, клетки кожи, имея особый механизм получения питания, продолжают делиться еще 12 часов. Дело в том, что молодые клетки кожи формируются в зародышевом слое эпидермиса.

В течение 28 дней они продвигаются к поверхности кожи, теряя при этом клеточное ядро. Тот слой кожи, который мы наблюдаем снаружи, — это плоские частички кератина, которые формируют так называемый роговой слой. В течение трех-четырех недель вся верхняя кожа полностью обновляется, и этот процесс не так сильно зависит от поступления большого количества кислорода.

А вот рост ногтей и волос на умершем человеке — это, конечно, иллюзия. Процесс образования новых клеток ногтя невозможен без глюкозы, которая не вырабатывается в умершем теле. То же самое можно сказать и про рост волос. Каждый волос растет из волосяной луковицы, в основании которой находится волосяная матрица — группа клеток, из которых путем деления получаются новые. Но для этого нужна энергия, которая возникает при сжигании глюкозы. Тем не менее ногти и волосы действительно кажутся отросшими на человеке, умершем, допустим, два дня назад. Так происходит потому, что многие структуры тела сильно впадают и усыхают, — эти процессы хорошо известны и детально описаны.

Клетки сердца также не погибают сразу же после того, как оно остановилось. Хотя не стоит думать, что главный "насос" отказывает моментально и целиком. До полной остановки сердца в нем происходят своеобразные явления. Первым останавливается левый желудочек, за ним — правый, потом левое и правое предсердия. А вот ушко правого предсердия может биться еще несколько часов даже при кажущемся полном покое сердца. Поэтому и применяют дефибриллятор — прибор, который эффективен при фибрилляции — хаотической электрической активности предсердий. А при полной остановке сердца он уже бесполезен.

Что касается нейронов мозга, которые, как считается, погибают через пять-шесть минут после прекращения подачи кислорода, то их функционирование зависит от множества разных причин. Поэтому диагноз "смерть мозга" так сложно поставить и при наличии всей современной аппаратуры.

Ведь в глубоких стадиях умирания всего организма человека на фоне биоэлектрического "молчания" коры и субкортикальных образований нередко наблюдается усиление электрической активности каудального отдела ствола мозга, особенно его сетевидной формации.

Но даже когда никакой активности уже не наблюдается, как утверждает американский анестезиолог Сэм Парния, мозг может вернуться к своей деятельности. "Человеческое сознание не сразу отключается при прекращении сердцебиения, — поясняет он. — Люди в "первой фазе смерти" могут все еще сохранять способность восприятия. Существенным доказательством этого являются случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать то, что происходило вокруг после клинической смерти".