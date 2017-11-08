Ученые назвали главную составляющую счастья

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Счастье напрямую зависит от людей, с которыми вы общаетесь, заявил Моран Серф, нейробиолог Северо-Западного университета штата Иллинойс. Об этом он рассказал порталу Business Insider.
53.8%Ста тысяч рублей вполне достаточно
19.9%Миллиона хватит
7.0%Я не требовательный, мне зарплаты хватает
19.3%Сколько ни давай, все равно не хватит
Заявление нейробиолога основывается на двух положениях. Во-первых, процесс принятия решений чрезвычайно утомителен для человека. Существует определенный запас умственной энергии, который мы можем потратить на выбор того или иного действия: где поесть, какую музыку послушать, что надеть. Во-вторых, люди ошибочно полагают, что своими решениями могут контролировать удовлетворенность происходящим вокруг. Они думают, что счастья можно достичь с помощью правильных решений.
На самом же деле люди совершают тот или иной выбор, ориентируясь на иррациональные социальные установки, утверждает нейробиолог. Решения человека в крайней степени эмоциональны и предвзяты. А потому совершить пресловутый "правильный" выбор очень трудно.
Поэтому человеку необходимо окружить себя людьми, чьи принципы он разделяют и чьи взгляды ему близки. В таком случае он сможет почувствовать себя более счастливым и свести на нет уровень стресса.
Так, вместо того чтобы решать, где и что поесть, нужно просто выбрать себе спутника, который выберет то, что вам понравится, заключил Серф.