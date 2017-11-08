Три российский вуза вошли в рейтинг THE по направлению "Науки о жизни"

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Казанский федеральный университет вошли в предметный рейтинг Times Higher Education по направлению "Науки о жизни", сообщила пресс-служба проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов "5-100".

В среду британское рейтинговое агентство Times Higher Education представило результаты предметных рейтингов по трем направлениям: "Науки о жизни", "Науки о медицине и здоровье" и "Психология". В публикуемую часть предметного рейтинга "Науки о жизни" вошли 500 университетов со всего мира.

Рейтинг Times Higher Education ранжирует университеты по 11 предметным областям: "Социальные (общественные) науки", "Экономика и бизнес", "Инженерные науки и технологии", "Компьютерные науки (информатика)", "Физические науки", "Науки о медицине и здоровье", "Искусство и гуманитарные науки", "Науки о жизни", "Образование", "Психология", "Право". При составлении предметных рейтингов используются те же 13 индикаторов эффективности, что и в мировом институциональном рейтинге.

Согласно исследованию, в предметном рейтинге "Науки о жизни" Московский университет им. М.В. Ломоносова расположился в группе 101-125, Санкт-Петербургский государственный университет – 201-250. Казанский федеральный университет впервые вошел в топ-500 лучших вузов мира по этому направлению и занял место в группе 401-500.

Кроме того, в публикуемую часть предметного рейтинга "Науки о медицине и здоровье", в которую до 2017 года не входил ни один российский университет, вошли два отечественных вуза: МГУ – позиция в группе 201-250; СПГУ – 401-500.

"Замечательно, что Россия улучшила свое положение в двух новых рейтингах. Это фантастическое достижение", — приводятся в сообщении слова редактора мирового институционального рейтинга THE Фила Бейти.