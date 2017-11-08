Ученые предложили "заморить голодом" раковые опухоли

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Ученые нашли способ сделать раковую опухоль более восприимчивой к лекарственным препаратам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

Отмечается, что основным источником энергии для разрастания злокачественных образований является глюкоза. При этом раковые клетки осуществляют ее окисление — гликолиз, в 200 раз быстрее, чем обычные.

Сотрудники Колорадского университета США выяснили, что данное явление связано со сверхэкспрессией гена CDK8, который участвует сразу в нескольких этапах гликолиза и помогает опухоли избежать кислородного голодания и нехватки кровоснабжения в процессе роста.

Ученые пришли к выводу, что одновременное использование лекарств, направленных на "блокирование" CDK8 и замедление гликолиза, значительно повысит эффективность терапии, снизив вредное воздействие на здоровые клетки.