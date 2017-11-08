Экипаж "корабля" SIRIUS собрал аппарат виртуальной реальности

Участники эксперимента Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Марк Серов во время пресс-конференции по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017

Участники эксперимента Илья Рукавишников, Елена Лучицкая и Марк Серов во время пресс-конференции по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17 в Москве. 7 ноября 2017

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Члены экипажа наземного "космического корабля" стартовавшего накануне 17-суточного эксперимента по имитации полета к Луне, провели первые сутки в условиях изоляции и уже собрали установку виртуальной реальности, рассказал РИА Новости представитель Института медико-биологических проблем (ИМБП).

"Ребята собрали и подключили установку виртуальной реальности, и уже опробовали её в действии. Остались довольны, всё работает", — сказал он.

В основной экипаж вошли трое мужчин, и трое женщин: член отряда космонавтов Анна Кикина, сотрудник РКК "Энергия" Марк Серов, представитель Airbus Defence and Space Виктор Феттер, а также сотрудники ИМБП Елена Лучицкая, Наталия Лысова и Илья Рукавишников.

"В рамках начавшейся программы экспериментов члены экипажа уже оценили вкусовые качества разных продуктов, поставленных на борт "корабля". В частности, они попробовали различные супы из рационов, поставленных российским производителем "Космопит". Кроме того, была опробована продукция Мичуринского экспериментального центра — они подготовили линейку пакетированных продуктов специально под эксперимент SIRIUS", — отметил представитель ИМБП.

Отвечая на вопрос, как прошла первая ночь экипажа на борту, специалист сказал: "Жалоб на сон не было. Кстати, в рамках одного из исследований члены экипажа проводят индивидуальные измерения уровня шума в каютах. Каждый включает на ночь специальный прибор, и утром должен отметить, какие бортовые шумы отвлекают от сна. После завершения эксперимента на основе полученных данных специалисты проанализируют общую зашумленность "космического корабля".

Ранее директор ИМБП Олег Орлов сообщил РИА Новости, что в рамках проекта SIRIUS планируется отработать элементы полета на перспективную окололунную станцию Deep Space Gateway, договоренность о создании которой с 2024 года была достигнута Роскосмосом с США. Ради этого весь проект SIRIUS могут дополнить и расширить. Ранее планировалось, что он будет включать в себя кроме 17-суточного эксперимента трехнедельную и четырехмесячную изоляцию экипажей в 2018 году, восьмимесячный эксперимент в 2019 году и годовое "заточение" в 2020–2021 годах.

В рамках эксперимента институт смоделирует нештатную ситуацию при полном отсутствии связи с Землей. В таких условиях экипажу предстоит самостоятельно разработать программу действий и адаптировать её выполнение под изменяющиеся внешние условия. А специалисты ИМБП оценят, насколько эффективно члены экипажа будут использовать возможности космического корабля и оборудования. Также планируется изучить распределение ролей и динамику лидерства, межгендерное взаимодействие, личное пространство, биохимию и иммунитет членов экипажа.

Кроме того, специалисты применят новые системы психологической поддержки и постараются разработать новые принципы распределения пространства в космических кораблях для обеспечения комфорта экипажа.

Все шестеро участников наземного изоляционного эксперимента по моделированию полета на Луну SIRIUS-17 получат по его итогам вознаграждение, размер которого будет определен дифференцировано по результатам их работы.