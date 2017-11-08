Эксперт ФМБА назвал мифом мнение о наиболее удачных для сна часах

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Мнение, что сон в определенные часы, например с 21 до полуночи, приносит людям наибольшую пользу — миф, заявил РИА Новости сертифицированный сомнолог Европейского общества исследования сна, заведующий отделением сомнологии научно-клинического центра оторинолангологии ФМБА Александр Мельников.

"Это не так, и у каждого человека в зависимости от его биоритмов, его суточного ритма сна и бодрствования есть время, наиболее благоприятное, когда ему лучше всего спать, когда выделяются эти гормоны", — сказал эксперт.

"Но это индивидуально — совы, жаворонки, у всех по-своему. Люди меняют часовые пояса. И говорить о том, что с 10 до 12 (вечера) нужно спать — это совершенно неправильно", — объяснил он.

Мельников отметил, что для определения суточных ритмов следует ориентироваться на ощущения человека.