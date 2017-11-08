Долгий сон в выходные вреден для организма, считает эксперт

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Долгий сон в выходные дни так же вреден для организма, как и смена часового пояса, заявил заведующий отделением сомнологии научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА, сертифицированный сомнолог Европейского общества исследования сна Александр Мельников.

"В субботу-воскресенье, естественно, возникает желание компенсации нехватки сна. И человек спит до 10-11 часов. Хорошо это или плохо? Это фактически переход в другой часовой пояс, так называемый "социальный джетлаг", то есть резко смещается ритм сна и бодрствования, который устанавливается в течение рабочей недели… Это достаточно серьёзный стресс. К нему нужно приспосабливаться в течение нескольких дней", — заявил Мельников на пресс-конференции, посвящённой проблемам сна.

По его словам, в понедельник человек снова встаёт на работу и таким образом постоянно находится в состоянии "социального стресса".

"Время подъёма и отхода ко сну не должно более чем на два часа отличаться от аналогичного времени в рабочие дни", — сказал эксперт.

С ним солидарна врач-невролог, специалист высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней Факультета последипломного профессионального образования врачей ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова Ольга Воробьева.

"Это чрезвычайно важно — стабильное поддержание сна на одном уровне… Это гарантия, что даже при каких-то стрессовых событиях, когда сон нарушается, система восстановится", — добавила она.

Эксперты также рассказали, что продолжительность сна должна составлять 7-9 часов в сутки. В отдельных редких случаях людям требуется около 10 часов. Часто это связано с затратами излишних ресурсов, как в физическом, так и в эмоциональном плане. Также, по данным экспертов, от 5 до 19% от общей взрослой популяции в мире страдают хронической инсомнией (бессонницей).